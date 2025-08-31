Cijene ogrjeva pred sezonu grijanja: Drva i pelet skuplji nego lani, ugalj stabilan

Cijene ogrjeva pred sezonu grijanja

Kraj augusta i početak septembra vrijeme je kada većina građana nabavlja ogrjev za zimu. Bilo da se griju na plin, struju, pelet, drva ili ugalj, troškovi su značajan udar na kućni budžet, naročito ako se uzme u obzir da od 1. septembra poskupljuje i električna energija za korisnike Elektroprivrede BiH.

Građani u gradskim područjima uglavnom se oslanjaju na plin ili struju, dok se prigradska i seoska domaćinstva pretežno i dalje griju na drvne sirovine. Pitali smo nekoliko preduzeća kakve su ovogodišnje cijene u odnosu na prošlu sezonu.

Cijena ogrjeva ista kao prošle godine

U preduzeću Drvosječa kažu da je cijena ogrjeva ostala ista kao prošle godine. Metar drva prve klase složenih u palete košta 148 KM, dok tona bukovog peleta iznosi 468 KM. Tona visokokaloričnog uglja za centralno grijanje prodaje se po 479 KM, dok je drveni ugalj lignit, koji se koristi kao zamjena za drva, 435 KM po toni.

„Do prije mjesec i po dana imali smo akciju, pa je metar drva bio 129 KM. Međutim, s početkom sezone, poskupljenjima u šumarstvima i manjkom radne snage, troškovi su porasli i akcije nismo mogli nastaviti“, rekao je radnik Samir Smajović.

U preduzeću Šumarstvo Ljuta navode da je potražnja izuzetno velika iako su cijene nedavno porasle. „Cijene ogrjevnog drveta bile su iste 15 mjeseci, a prije nekoliko dana povećane su sa 138 na 145 KM po metru.

Pelet je skočio s 430 na 490 KM, dok je cijena uglja lignita ostala 235 KM po toni. Svaka nova tura peleta donosi i novu cijenu“, kažu iz ovog preduzeća.