Akcija za ogrjev: Drvosječino ogrijevno drvo za zimu bez brige uz popust od 10%!

Bliži nam se zima i pravo je vrijeme da razmišljate o nabavci kvalitetnog ogrijevnog drveta. Predstavljamo vam posebnu ponudu koja vam omogućava da se pripremite za hladne dane na najbolji mogući način – ekonomično i bez dodatnog napora.

Ponuda koja se ne propušta

Cijena jedne palete dimenzija 100x100x110 iznosi 148 KM, s uključenim popustom od 10%. Iskoristite priliku da osigurate svoju zalihu drva po izuzetno povoljnoj cijeni.

U ovoj akcijskoj ponudi je cijepano drvo tvrdih lišćara koje je poznato po visokoj kaloričnoj vrijednosti i dugotrajnom gorenju. Drvo je uredno složeno u palete dimenzija 100x100x110 cm, a dostava je brza! Naša kompanija posjeduje FSC certifikat kao dokaz o odgovornom korištenju šumskih resursa.

Uz to, za sve kupce s adresom dostave na području Tuzle, nudimo besplatan prevoz za naručene dvije ili više paleta. Takođe dostavljamo besplatno i u Živinice, Lukavac i Banoviće po istim uvjetima.

Više ne morate brinuti o logistici – mi ćemo se pobrinuti da drvo sigurno i brzo stigne do vašeg praga!

Kako naručiti?

Za sve informacije i narudžbe, dostupan je besplatan broj 080 02 02 01, a možete nam se javiti na e-mail: [email protected] Naši operateri su tu da odgovore na sva vaša pitanja i pomognu vam u procesu naručivanja.

Takođe, možete posjetiti našu web stranicu www.drvosjeca.ba i saznati više o našoj ponudi. Ne zaboravite nas pratiti na društvenim mrežama Facebook i Instagram kako biste bili u toku s najnovijim akcijama i novostima. Ne čekajte posljednji trenutak, pripremite se za zimu na vrijeme. Jer samo sunce grije bolje od nas!