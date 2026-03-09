Drvosječa pokreće akciju 5+1 za iscijepano ogrjevno drvo, u okviru koje kupci koji kupe pet paleta dobijaju šestu potpuno besplatno. Ponuda se odnosi na paletirano, iscijepano ogrjevno drvo, a akcija traje do isteka zaliha u prodajnim centrima širom Bosne i Hercegovine.

U ponudi su palete dimenzija 100x100x110 i 100x100x180 centimetara. Veće palete dostupne su u poslovnicama u Banjoj Luci i Bihaću, dok su u ostalim gradovima dostupne palete dimenzija 100x100x110.

Iz kompanije navode da je akcija jednostavna, kupovinom pet paleta ogrjevnog drveta kupac dobija dodatnu paletu bez dodatne naplate, što predstavlja značajnu uštedu prilikom nabavke ogrjeva za predstojeću sezonu.

Građani koji žele iskoristiti akciju mogu kontaktirati najbližu podružnicu Drvosječe. Prodajni centri dostupni su u Sarajevu na broj 033/789-755, Mostaru na broj 036/557-745, Zenici na broj 032/590-055, Tuzli na broj 035/808-324, Banjoj Luci na broj 051/922-910 i Bihaću na broj 061/669-260.

Dodatne informacije moguće je dobiti i putem besplatne info centrale na broj 080 02 02 01.

Iz Drvosječe napominju da se na sve iskazane cijene primjenjuju odredbe važećih pravilnika o formiranju cijena i uslovima prodaje, dok je prevoz artikala definisan istim pravilnicima.