Vlada FBiH donijela Odluku: Ograničena cijena peleta u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na malo na teritoriji Federacije BiH. U skladu sa tom odlukom najviša prodajna cijena peleta ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima. Ta odluka se primjenjuje do 1. decembra ove godine.

Drveni pelet je prirodni energent, odnosno obnovljivo biogorivo, proizvedeno iz biomase (usitnjenog drveta, piljevine, strugotine), valjkastog je oblika promjera od šest mm ili osam mm (+/-1) i dužine od 3,15 mm do 40 mm, vlažnosti ispod 10 posto, što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorijevanja.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna i kantonalna tržišna inspekcija. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama FBiH.

Kako je predlagač obrazložio, razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača ili trgovcima peletom, s ciljem zaštite građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

Također, predlagač odluke je obrazložio da je bilo neophodno kao mjeru neposredne kontrole cijena propisati mjeru određivanja najvišeg nivoa cijena za pelet, koja je privremenog karaktera, a s ciljem blagovremenog intervenisanja na tržištu Federacije BiH i sprečavanja špekulativnog i neodgovornog ponašanja svih učesnika u lancu snabdijevanja peletom, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.