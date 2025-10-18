Omer Berbić: Robne rezerve moraju odreagovati na cijenu peleta!

Omer Berbić, vijećnik u GV Tuzla

Cijena peleta, jednog od najčešćih energenata za grijanje domaćinstava u Bosni i Hercegovini, ponovo je drastično porasla uoči zimske sezone. Građani koji se griju na pelet ogorčeni su zbog situacije na tržištu i traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

“Robne rezerve moraju odreagovati na cijenu peleta! Ja se grijem na pelet. Nevjerovatno je da se cijena peleta udupla na zimu u odnosu na proljeće. Nevjerovatno, bezobrazno i bahato”, poručuje Omer Berbić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

On ističe da postoji jednostavno rješenje kojim bi se spriječila nestašica i enormna poskupljenja energenata:

“Tu ima jednostavno rješenje – robne rezerve kantona, ili ukoliko se naprave gradske, u proljeće nabave pelet po 350 KM te ga stave u opticaj ukoliko tržište podivlja na zimu, po cijeni od 350–400 KM. Čisto da pokriju svoje troškove, a da ljudima omoguće racionalne troškove grijanja.”

Prema njegovim riječima, država mora imati aktivnu ulogu kada tržište izmakne kontroli:

“Država mora intervenisati kada tržište izmakne kontroli.”

Ovaj apel građana dolazi u trenutku kada se širom zemlje bilježi rast cijena energenata, a mnogi upozoravaju da bi zima mogla biti posebno teška za domaćinstva koja koriste pelet kao glavni izvor grijanja.

