Oštra zima ispraznila zalihe, raste potražnja za peletom: Evo kolika je cijena

Povećana potražnja za ogrijevom, uključujući pelet, u zimskom periodu povezuje se s iznenadno oštrom zimom i obilnim padavinama, zbog čega dio građana traži dodatne zalihe nakon što su se pri nabavci oslanjali na potrošnju iz prethodne dvije, blaže zime.

Iz kompanije Drvosječa navode da je najveća količinska potražnja za ogrijevom u ljetnim mjesecima, od juna do septembra, kada su cijene u pravilu niže zbog lakših uslova rada u šumama i veće dostupnosti sirovine, dok se s dolaskom jeseni i zime, uz pad temperatura i padavine, dostupnost sirovine smanjuje, što utiče na rast cijena.

Predstavnik kompanije Drvosječa Sarajevo Muhamed Helać rekao je za Fenu da potražnja „nije na nivou one potražnje koja je naprimjer bila u ljetnim mjesecima 2025. godine, ali ako to stavimo u odnos sa dostupnom količinom u ovom momentu, potražnja je itekako povećana“. Naveo je da je na tržištu dostupna „veoma mala količina peleta“, da su pojedini proizvođači privremeno obustavili proizvodnju do marta zbog nedostatka sirovine, dok su oni koji rade smanjili obim proizvodnje, te dodao: „S obzirom da su još moguće padavine i pad temperatura, vjerujemo i spremno dočekujemo nastavak povećane potražnje i u narednom periodu sve do proljeća“.

Helać je naveo da trenutna cijena peleta iznosi 690 KM po toni, te da Drvosječa ima peleta i drugih vrsta ogrijeva u prodajnim mjestima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci, Bihaću i Doboju.

Građanima se preporučuje kupovina kod registrovanih trgovaca uz fiskalni račun, uz upozorenje da kupovina „na crno“ podržava sivu ekonomiju i dugoročno šteti tržištu.

Helać je naglasio i da se cijena peleta „slobodno formira na tržištu“ nakon što je odluka Vlade FBiH o ograničenju cijene prestala važiti 31. decembra 2025. godine.

Prema njegovim riječima, pelet koji se plasira na tržište mora zadovoljiti minimalnu klasu kvaliteta A2, a kao preporuku kupcima naveo je i traženje FSC certifikata.