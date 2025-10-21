Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću u kontrole

Cijene peleta posljednjih sedmica naglo su porasle, a u pojedinim dijelovima zemlje tona ovog energenta prodaje se i po 700 maraka, iako su troškovi proizvodnje ostali gotovo isti. Zbog toga je ministar trgovine Amir Hasičević danas okupio proizvođače u sjedištu Vlade Federacije BiH, tražeći objašnjenje za poskupljenje i mjere koje bi mogle stabilizovati tržište.

„Federalno ministarstvo trgovine već je pripremilo odluku kojom se propisuje maksimalna cijena peleta od 480 maraka plus PDV. To znači da će maloprodajna cijena u narednom periodu biti ograničena na ovaj iznos, kako bismo trenutno zaštitili potrošače od neopravdanih poskupljenja. Ova mjera je privremena i ima za cilj da odmah stabilizuje tržište. Dugoročno, dogovoreno je da ćemo raditi na većoj transparentnosti u formiranju cijena i sprječavanju sličnih situacija u budućnosti, kako bi se izbjegli nepošteni trikovi koji izazivaju pometnju“, rekao je Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.

Federalno ministarstvo trgovine, u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima, pokrenulo je prije nekoliko dana pojačane kontrole s ciljem utvrđivanja eventualnih povreda Zakona o kontroli cijena i drugih propisa.

„Svi subjekti koji budu zatečeni u spekulativnom formiranju cijena, neprijavljivanju promjena cijena ili uskraćivanju podataka nadležnim organima, bit će strogo sankcionirani, uključujući novčane kazne, zabranu obavljanja djelatnosti i druge zakonom propisane mjere“, poručuju iz Federalnog ministarstva trgovine.

Također, najavljeno je uvođenje obrasca o promjeni cijena koji će biti dostupan na web stranici Federalnog ministarstva trgovine. Istakao je da će proizvođači biti obavezni dostavljati obrazac pri svakoj promjeni cijene od 1. decembra, kada je planiran novi sastanak radi evaluacije mjera. Iz ministarstva ističu da su ove mjere donesene kao brz i privremen odgovor na nestabilnost tržišta, dok je cilj da se dugoročno uvede red i transparentnost u formiranje cijena peleta.

„Pozivam i potrošače peleta da ne prave paniku. Bit će dovoljno zaliha, a federalno ministarstvo je reklo da će zaključati ovu cijenu kakva jeste i neće ponavljati ranije restriktivne mjere poput zabrane izvoza iz 2020. godine, jer je to, prema riječima proizvođača, imalo katastrofalne posljedice za proizvođače“, govori Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.

Predstavnici proizvođača poručuju da peleta ima dovoljno i da nema razloga za paniku među građanima. Kažu da se sve narudžbe primljene tokom ljeta isporučuju po ranijim cijenama.

„Nema govora o nekim cijenama o kojima se kalkuliše od 700, 800 maraka. Znači, kod proizvodnje i kod isporuke peleta kranjim potrošačima je to daleko manje. Želimo istaći isto tako da svi potrošač peleta će biti snabdjiveni. Mi ćemo pojačati ako treba kapacitete, evo dogovorili smo da se pojača i snabdjevanje sirovinom“, rekao je Goran Ivanović, direktor Instituta za bioenergiju i predstavnik proizvođača peleta.

Dogovoreno ograničenje cijene peleta na 480 maraka plus PDV trebalo bi spriječiti nova poskupljenja. Ministarstvo trgovine poručuje da će se situacija pažljivo pratiti do decembra, kada će biti poznato da li su mjere dale rezultate. Proizvođači, s druge strane, tvrde da su kapaciteti dovoljni i da se tržište stabilizuje, ali da je za dugoročno rješenje potrebna bolja koordinacija i jasna pravila igre.