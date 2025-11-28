Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se najviši nivo cijene peleta ograničava do kraja 2025. godine. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici, a Federalno ministarstvo trgovine istaklo je da se ovim potezom želi osigurati stabilnije tržište i zaštita krajnjih potrošača u sezoni grijanja.

Prema novom pravilniku, najviša veleprodajna cijena peleta ne smije prelaziti 480 KM plus PDV po toni, dok maloprodajna cijena ne može biti viša od 540 KM plus PDV. Ove granice važe za sve vrste pakovanja, a definisano je i da se drveni pelet smatra prirodnim energentom, proizvedenim od biomase poput piljevine, strugotine i usitnjenog drveta, uz strogo propisane tehničke karakteristike.

U obrazloženju odluke navedeno je da je prethodna mjera, donesena krajem oktobra, otvorila prostor za detaljnu analizu kretanja cijena. Nakon razgovora s trgovcima i procjene efekata ograničenja, zaključeno je da jasno definisane granice u veleprodaji i maloprodaji mogu spriječiti prekomjerne profitne razlike i donijeti više transparentnosti na tržištu.

Istaknuto je da propisivanje maksimalnih cijena olakšava planiranje nabavke u veleprodaji, ali i štiti kupce u maloprodaji, posebno u periodu povećane potražnje zbog hladnijih mjeseci. Nadležnim inspekcijama olakšan je i nadzor na terenu, jer su pravila jednoznačna i primjenjiva na cjelokupno tržište Federacije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do 31. decembra 2025. godine. Time prestaje važiti raniji dokument kojim su također bile određene maksimalne cijene peleta. Federalna i kantonalna tržišna inspekcija zadužene su za nadzor nad kompletnom primjenom ove mjere.