U Drvosječi sezonsko sniženje od 20 posto

U Drvosječi je u toku SEZONSKO SNIŽENJE od čak 20 posto na redovne cijene drvenog peleta, bukovog briketa i uglja. Tako su cijene trenutno za drveni pelet snižene na čak 552,00 KM po toni, za briket 440,00 KM po toni dok je tona drvenog/lignit uglja 212,00 KM.

Iz Drvosječe navode da je upravo sada, na izlasku iz zimskog perioda a na pragu proljeća, najbolje vrijeme za nabavku svih vrsta ogrijeva jer je upravo sada najbolji kvalitet ogrijevnog materijala a najčešće su sada i najniže cijene.

Sezonsko sniženje traje do isteka zaliha ili do 15.03.2026. godine najkasnije a aktuelno je u svim prodajnim mjestima Drvosječe – Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Doboj i Bihać.

Zahvaljujući prisutnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, prevoz svih artikala iz Drvosječinog asortimana je moguće organizovati bilo gdje u Bosni i Hercegovini.

Poručiti ogrijev možete pozivom na besplatni info broj 080 02 02 01 ili posjetom najbližeg prodajnog mjesta Drvosječe.