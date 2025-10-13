Federalno ministarstvo trgovine provjerava rast cijena peleta u FBiH

Ali Huremović
Federalno ministarstvo trgovine započelo je sveobuhvatnu provjeru opravdanosti cijena peleta na tržištu Federacije BiH, nakon brojnih upozorenja građana, distributera i medija o naglom rastu cijena ovog energenta uoči početka sezone grijanja.

Kako je saopćeno, sektor peleta stavljen je pod pojačani nadzor nadležnih inspekcijskih organa, a cilj je utvrditi razloge zbog kojih su cijene u pojedinim dijelovima Federacije porasle i do 30 posto u odnosu na ljeto, iako, prema zvaničnim podacima, nema ekonomskih pokazatelja koji bi takvo poskupljenje opravdali.

U Ministarstvu navode da se cijene drvne sirovine, energenata i transporta nisu značajno mijenjale, niti je došlo do poremećaja na regionalnim tržištima.

„Nećemo dopustiti da se na pragu zime tržište peleta pretvori u prostor špekulacija i kartelskog djelovanja. Građani imaju pravo znati zašto cijena tone peleta raste iznad realnih osnova“, poručio je federalni ministar trgovine Amir Hasičević, najavivši pojačane kontrole i transparentnu analizu cijena od proizvođača do prodajnih mjesta.

Dodao je da proizvođači i distributeri koji posluju u skladu sa zakonom nemaju razloga za zabrinutost, ali će svi koji pokušavaju zloupotrijebiti tržište biti identifikovani i sankcionisani.

Ministarstvo je podsjetilo da je i ranijih godina štitilo interese trgovaca, radnika i potrošača, ali da neće tolerisati neopravdano bogaćenje na teret građana koji se već suočavaju s inflacijom i rastom životnih troškova.

„Tržište mora biti slobodno, ali i pošteno. Kada slobodu cijena pojedinci pretvore u instrument pohlepe, država mora reagovati. I reagovat će – odlučno i transparentno“, poručio je ministar Hasičević.

