Velika promjena u plaćanju uvodi se u hiljadama prodavnica

Kartično plaćanje kod malih trgovaca uskoro bi moglo postati dostupno u hiljadama prodavnica, nakon što je predstavljen projekat kojim se planira proširiti mreža bezgotovinskog plaćanja u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je predstavljena tokom sastanka federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića sa predstavnicima Njemačke razvojne agencije GIZ i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.

Kako je pojašnjeno, cilj projekta je omogućiti uvođenje kartičnog plaćanja kod manjih trgovaca koji do sada nisu imali potrebnu infrastrukturu. Time bi građanima bilo olakšano plaćanje karticama, dok bi trgovci dobili priliku da modernizuju poslovanje i prilagode se savremenim načinima plaćanja.

Projekat realizuje GIZ u saradnji sa kompanijama Mastercard i Visa, a implementacioni partner je SERDA. Trgovcima koji se uključe u program bit će omogućena besplatna instalacija POS terminala, što znači da neće snositi dodatne troškove za uvođenje sistema bezgotovinskog plaćanja.

Tokom prezentacije naglašeno je da je sličan model već realiziran u Srbiji, gdje je u roku od godinu dana instalirano više od 30.000 novih kartičnih terminala, čime je značajno proširena mreža bezgotovinskog plaćanja u trgovinama.

Uvođenje sistema kakav podrazumijeva kartično plaćanje kod malih trgovaca trebalo bi doprinijeti i većoj transparentnosti poslovanja, ali i smanjenju sive ekonomije, jer bezgotovinske transakcije ostavljaju jasan trag u finansijskim tokovima.

Federalno ministarstvo trgovine ističe da ovakvi projekti mogu dodatno modernizirati trgovinski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine i ojačati saradnju između javnog i privatnog sektora.