U Federaciji najniže cijene goriva, navode iz Federalnog ministarstva

Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 14. oktobra za premium bezolovni benzin 95 iznosila je 2,36 KM, dok je dizel koštao 2,34 KM po litru, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Navode da je u odnosu na prethodni period primjetna tendencija blagog pada cijena goriva na tržištu Federacije BiH.

Prema istom izvoru, Federacija BiH je u septembru imala najniže prosječne cijene goriva u poređenju sa zemljama okruženja. Prosječna cijena benzina iznosila je 2,36 KM, dok je dizel koštao 2,33 KM po litru. Od susjednih zemalja, nižu cijenu dizela imala je samo Sjeverna Makedonija, gdje je prosječna cijena bila 2,19 KM po litru.

Iz Ministarstva podsjećaju da se, uprkos ranijim projekcijama o mogućem rastu cijena zbog sankcija kompaniji NIS, to nije dogodilo, jer trenutni trendovi na svjetskom tržištu pokazuju smanjenje cijena sirove nafte. Taj pad, kako navode, doprinosi stabilizaciji maloprodajnih cijena i u Bosni i Hercegovini.

Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i protekle sedmice, u prosjeku oko tri posto, što se povezuje sa zaoštravanjem trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, najavama OPEC-a o povećanju proizvodnje te primirjem u Gazi.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u septembru 2025. godine na području Federacije BiH evidentirano je ukupno 719 benzinskih pumpi. Ministarstvo nastavlja redovno praćenje kretanja cijena naftnih derivata putem aplikacije OPC, koja građanima omogućava da u svakom trenutku besplatno provjere aktuelne cijene goriva širom Federacije.