Cijena nafte Brent najviša u posljednjih godinu dana, prijeti novo poskupljenje goriva

Cijena nafte Brent dostigla je najviši nivo u posljednjih godinu dana i prema aktuelnim podacima kreće se oko 125 dolara po barelu, uz snažan dnevni rast.

Grafički prikaz kretanja cijene pokazuje da je tokom većeg dijela proteklih mjeseci tržište bilo relativno mirno, sa vrijednostima koje su se uglavnom kretale između 60 i 80 dolara. Preokret je počeo početkom ove godine, da bi u posljednjim sedmicama uslijedio nagli skok koji je doveo cijenu na najviši nivo u posmatranom periodu.

Ovakav rast cijene nafte Brent već izaziva zabrinutost na tržištu energenata, jer se slični trendovi gotovo uvijek prelijevaju na cijene goriva. Ukoliko se ovakav nivo zadrži ili dodatno poveća, realno je očekivati novo poskupljenje benzina i dizela u narednim danima.

Tržište nafte izuzetno je osjetljivo na globalne okolnosti, a nagli skokovi poput ovog najčešće su rezultat poremećaja u snabdijevanju, političkih tenzija ili promjena u proizvodnim kvotama. Upravo zbog toga analitičari upozoravaju da bi pritisci na cijene mogli potrajati, što bi se direktno odrazilo i na troškove života.