Dizel probio granicu od 3 KM: Pogledajte jutrošnje cijene goriva i stanje na naftnom tržištu

Kretanja na svjetskom tržištu nafte i dalje utiču na cijene goriva, a jutrošnji pregled benzinskih pumpi u Tuzli pokazuje da je dizel na pojedinim lokacijama već prešao granicu od 3 KM po litru.

Prema jutrošnjim podacima sa naftnih berzi, cijena Brent nafte iznosi oko 87,14 dolara po barelu, što predstavlja blagi pad od oko 0,93 posto u odnosu na prethodno trgovanje. Ipak, cijena je i dalje znatno viša nego početkom prošle sedmice, nakon naglog skoka koji je potresao energetsko tržište.

Istovremeno, jutrošnje cijene goriva na benzinskim pumpama u Tuzli pokazuju prilično velike razlike između najnižih i najviših cijena.

Cijena benzina Premium 95 trenutno se kreće od oko 2,24 KM do približno 2,49 KM po litru.

Kod dizela D5 raspon je znatno veći. Najniže jutrošnje cijene su oko 2,62 KM po litru, dok se na pojedinim pumpama dizel prodaje i za više od 3 KM, odnosno do približno 3,12 KM po litru.

Velike razlike u cijenama pokazuju da pojedine pumpe sporije koriguju cijene, dok su druge već značajno reagovale na promjene na svjetskom tržištu nafte. Ukoliko nestabilnost na tržištu energenata potraje, realno je očekivati da bi cijene goriva mogle dodatno rasti i u narednim danima.