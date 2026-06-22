Sektor trgovine u FBiH ostvario 36,74 milijarde KM prihoda u 2025. godini

Sektor trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini ostvario je 36,74 milijarde KM prihoda, što je za 84 posto više u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja koju je sačinila Finansijsko-informatička agencija, FIA.

Analiza je prezentovana u Sarajevu, a predstavljanju su prisustvovali federalni ministar trgovine Amir Hasičević i direktor FIA-e Faruk Hadžić.

Prema podacima iz analize, u sektoru trgovine zaposlen je 89.191 radnik, što predstavlja 24,2 posto ukupnog broja zaposlenih u Federaciji BiH. Ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi KM.

Istaknuto je da veleprodaja generiše više od polovine ukupnih prihoda u trgovini, dok izvoz čini svega 2,6 posto ukupnih prihoda. Takvi podaci, kako je navedeno, ukazuju na značajan prostor za rast i jačanje konkurentnosti ovog sektora.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da očekuje unapređenje saradnje sa FIA-om, posebno imajući u vidu da je Ministarstvo u procesu digitalizacije.

Prema njegovim riječima, ovakvi izvještaji su veoma važni jer olakšavaju praćenje provođenja određenih zakona i daju jasniju sliku stanja u sektoru trgovine.

Hasičević je dodao da će Federalno ministarstvo trgovine, na osnovu analiza koje je uradila FIA, sačiniti pregled cijelog sektora, zajedno sa zakonskim i podzakonskim aktima koji ga regulišu.

Najavio je i razgovore s rukovodstvom FIA-e o saradnji na uspostavi registara, posebno kada je riječ o zakonu o internet kupovini, koji je trenutno u fazi prednacrta.

Direktor FIA-e Faruk Hadžić naveo je da Agencija raspolaže najsveobuhvatnijim podacima za Federaciju BiH iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata, koje oni dostavljaju svake godine.

Hadžić je najavio mogućnost saradnje s resornim ministarstvom na održavanju postojećih i budućih platformi, kako bi nadležne institucije imale što potpuniju sliku stanja u Federaciji BiH.

Sektor trgovine, prema predstavljenim podacima, ostaje jedan od najznačajnijih dijelova ekonomije Federacije BiH, kako po ukupnim prihodima, tako i po broju zaposlenih.