Vlada FBiH odobrila smanjenje cijene prirodnog gasa za 1,63 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku o davanju saglasnosti na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, koja će biti manja za 1,63 posto.

Odluka se odnosi na distributivna privredna društva na području Federacije BiH, a nova cijena iznosi 795,67 KM po 1.000 Sm³, odnosno 0,79567 KM/Sm³ (donja toplotna vrijednost prirodnog gasa Hd=34.075,60 kJ/Sm³). U navedenu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost, a primjenjuje se od 1. oktobra 2025. godine.

Za realizaciju odluke zadužena su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Kako je obrazloženo, zahtjev za smanjenje cijene podnijelo je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo, uz obrazloženje da postoje opravdani elementi za korekciju. Cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije time se smanjuje sa 808,85 KM na 795,67 KM po 1.000 Sm³.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je pozitivno mišljenje, navodeći da su ispunjeni uslovi za traženu korekciju cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa.