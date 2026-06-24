Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je danas u Sarajevu sa rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence o dosadašnjoj saradnji, razvojnim projektima i mogućnostima buduće podrške.

Sastanak je održan u sjedištu Vlade Federacije BiH, a rezidentna koordinatorica UN-a istakla je da Ujedinjene nacije, kroz svojih 19 organizacija, već dugi niz godina ostvaruju dobru saradnju s vlastima u Bosni i Hercegovini.

Spence je naglasila da je misija UN-a razvojna, s ciljem pružanja podrške svim građanima BiH, posebno kroz pomoć lokalnim vlastima u postizanju održivog razvoja.

Tokom sastanka pohvalila je aktivnosti Vlade Federacije BiH u ovom mandatu, posebno rezultate koji se odnose na smanjenje siromaštva i jačanje inkluzivnosti. Poručila je da je Vlada FBiH napravila značajne pomake u realizaciji ciljeva održivog razvoja.

Premijer Nikšić zahvalio je na interesu rezidentne koordinatorice UN-a i istakao da je Vlada Federacije BiH u fokus javnih politika uspjela staviti teme koje se tiču životnog standarda građana.

Naglasio je da su ostvareni pomaci kada je riječ o minimalnom iznosu plata, zaštiti radničkih prava i pravima penzionera, te dodao da je riječ o prvoj vladi koja je smanjenjem ukupne stope doprinosa uspjela rasteretiti poslodavce. Nikšić je istakao i da infrastrukturni projekti nisu zanemareni.

Na pitanje rezidentne koordinatorice Spence u kojim oblastima bi podrška UN-a bila posebno značajna, tokom razgovora su istaknuti projekti energetske tranzicije i zaštite okoliša.

Sagovornici su razgovarali i o aktuelnoj socioekonomskoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Zajednički je ocijenjeno da je dosadašnji angažman Ujedinjenih nacija od velikog značaja za građane BiH, te da postoji obostrani interes za nastavak saradnje.