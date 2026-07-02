BiH i UN potpisali Okvir saradnje za održivi razvoj do 2030. godine

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u BiH Arnhild Spence potpisale su u Sarajevu Okvir saradnje za održivi razvoj između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda za period od 2026. do 2030. godine.

Potpisivanjem dokumenta potvrđeno je strateško partnerstvo usmjereno na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i provođenje Agende 2030 u Bosni i Hercegovini.

Okvir saradnje predstavlja osnovni strateški dokument kojim se definiše saradnja Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih naroda u narednih pet godina. Dokument usmjerava zajedničko djelovanje na razvojne potrebe zemlje, kao i pružanje podrške provođenju razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajuća Krišto istakla je da je potpisivanjem ovog dokumenta potvrđena zajednička opredijeljenost Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda za ubrzanje održivog razvoja, jačanje institucija, unapređenje kvaliteta života građana, te izgradnju uključivijeg, otpornijeg i prosperitetnijeg društva.

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Arnhild Spence kazala je da Okvir saradnje označava važno novo poglavlje u partnerstvu između Ujedinjenih naroda i vlasti u Bosni i Hercegovini. Naglasila je da je dokument usklađen s prioritetima Okvira za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja i Reformske agende u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim riječima, dokument postavlja zajedničku viziju usmjerenu na uključiv zeleni rast, razvoj ljudskog kapitala, odgovorne institucije i društvenu koheziju. Dodala je da Ujedinjeni narodi ostaju posvećeni saradnji s partnerima u zemlji kako bi se ubrzalo ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja.

Dokument utvrđuje tri strateška prioriteta saradnje, uključiv zeleni rast, razvoj ljudskog kapitala, te odgovorne institucije i društvenu koheziju. Njegovo provođenje zasniva se na koordiniranom pristupu i partnerstvu s institucijama vlasti na svim nivoima, uz uvažavanje njihovih nadležnosti, razvojnih politika i zakonodavnog okvira.

Okvir saradnje izrađen je zajedničkim radom tima Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i Međuresorne radne grupe za praćenje provođenja ciljeva održivog razvoja, te predstavlja nastavak saradnje nakon isteka prethodnog Okvira saradnje za period od 2021. do 2025. godine.