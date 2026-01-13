Peleta sve manje i za cijenu od blizu 700 KM po toni

Cijena peleta u BiH trenutno iznosi 690 KM po toni, a tržište se u zimskim mjesecima suočava s manjom dostupnošću robe zbog otežanih uslova rada u šumama i slabije nabavke sirovine u drvnoj industriji.

Količinski najveća potražnja za ogrijevom, pa tako i za peletom, bilježi se ljeti, od juna do septembra, kada većina građana tradicionalno nabavlja zalihe za sezonu. U tom periodu cijene su najčešće niže jer su troškovi proizvodnje manji, šumski radovi su jednostavniji, sirovina dostupnija, a logistika stabilnija. Dolaskom jeseni i zime situacija se mijenja, pad temperature, padavine i teži pristup šumskim područjima smanjuju raspoložive količine, što dodatno podiže cijene i pojačava pritisak na tržište.

Trgovci navode da potražnja sada nije na nivou ljetnih mjeseci 2025. godine, ali da je u odnosu na trenutne količine na tržištu primjetno povećana. Dio proizvođača je, zbog nedostatka sirovine, privremeno obustavio proizvodnju do marta, dok su oni koji rade smanjili obim, u pojedinim slučajevima i broj smjena. Zbog blažih prethodnih zima, dio domaćinstava oslanjao se na stare zalihe, ali ih je ove sezone potrošio ranije, što je dodatno poguralo kupovinu tokom zime. Kako su i dalje mogući novi talasi hladnoće i padavine, očekuje se da potražnja ostane pojačana do proljeća.

Važno je i da se cijena peleta u BiH sada slobodno formira, jer je odluka Vlade FBiH o ograničenju cijene prestala važiti 31. decembra 2025. godine. Kupcima se savjetuje da kupuju kod registrovanih trgovaca uz fiskalni račun, kako bi izbjegli kupovinu „na crno“ i rizik od neprovjerenog kvaliteta.

Pelet koji se stavlja u promet u Federaciji BiH mora zadovoljiti minimalnu klasu kvaliteta A2, prema Zakonu o zaštiti zraka FBiH. Ta klasa podrazumijeva ogrjevnu vrijednost od najmanje 4,6 kWh/kg, vlagu do 10 posto, mehaničku čvrstoću od 98 posto i sadržaj pepela do 0,70 posto. Građanima se preporučuje i da prilikom kupovine traže FSC certifikat, kao potvrdu odgovornog porijekla sirovine i ekološki prihvatljivijeg proizvoda.