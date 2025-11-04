Federalno ministarstvo trgovine upozorilo je trgovce da skrivanje zaliha i špekulacije s peletom neće biti tolerirane, nakon što su zaprimljene brojne pritužbe građana Federacije BiH o nedostatku ovog energenta na tržištu.

Ministar trgovine Amir Hasičević istaknuo je da Ministarstvo neće dozvoliti zloupotrebu tržišta energenata niti špekulativne prakse, naglašavajući da će svi koji pokušaju ostvariti profit na račun potrošača i stabilnosti tržišta biti suočeni s najstrožim zakonskim mjerama.

Prema njegovim riječima, Federalno ministarstvo trgovine aktivno prati stanje na tržištu i reagira na sve pritužbe potrošača. Podaci s terena pokazuju da pojedini trgovci ne poštuju propisane cijene, čime ugrožavaju redovnu opskrbu tržišta i narušavaju ravnotežu u prometu energenata.

Ministar Hasičević je podsjetio da će svaka potvrđena pojava nepoštene trgovačke prakse biti sankcionirana u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, uključujući skrivanje zaliha, nepridržavanje mjera neposredne kontrole cijena, manipulaciju cijenama i prekidanje lanaca opskrbe. Kazne za takve prekršaje, prema članu 127. Zakona, kreću se od 3.000 do 30.000 konvertibilnih maraka.

Odluka o ograničenju cijena peleta donesena je radi stabilizacije tržišta u saradnji s proizvođačima i distributerima, a važi do 1. decembra. Ministar najavljuje da će, ukoliko se potvrde nepravilnosti, biti produženo važenje Odluke o neposrednoj kontroli cijena peleta.

Federalno ministarstvo trgovine zatražilo je od nadležnih inspekcijskih organa pojačan nadzor nad svim subjektima koji prometuju pelet, posebno u primjeni članova 107., 110. i 126. Zakona o unutrašnjoj trgovini, te podsjetilo da je navedena Odluka stupila na snagu 24. oktobra 2025. godine.