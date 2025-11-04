Hasičević: Špekulacije i skrivanje zaliha peleta neće biti tolerisani

Nedžida Sprečaković
Amir Hasičević,
Amir Hasičević, ministar trgovine FBiH

Federalno ministarstvo trgovine upozorilo je trgovce da skrivanje zaliha i špekulacije s peletom neće biti tolerirane, nakon što su zaprimljene brojne pritužbe građana Federacije BiH o nedostatku ovog energenta na tržištu.

Vlada FBiH donijela Odluku: Ograničena cijena peleta u Federaciji BiH

Ministar trgovine Amir Hasičević istaknuo je da Ministarstvo neće dozvoliti zloupotrebu tržišta energenata niti špekulativne prakse, naglašavajući da će svi koji pokušaju ostvariti profit na račun potrošača i stabilnosti tržišta biti suočeni s najstrožim zakonskim mjerama.

Prema njegovim riječima, Federalno ministarstvo trgovine aktivno prati stanje na tržištu i reagira na sve pritužbe potrošača. Podaci s terena pokazuju da pojedini trgovci ne poštuju propisane cijene, čime ugrožavaju redovnu opskrbu tržišta i narušavaju ravnotežu u prometu energenata.

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću u kontrole

Ministar Hasičević je podsjetio da će svaka potvrđena pojava nepoštene trgovačke prakse biti sankcionirana u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, uključujući skrivanje zaliha, nepridržavanje mjera neposredne kontrole cijena, manipulaciju cijenama i prekidanje lanaca opskrbe. Kazne za takve prekršaje, prema članu 127. Zakona, kreću se od 3.000 do 30.000 konvertibilnih maraka.

Odluka o ograničenju cijena peleta donesena je radi stabilizacije tržišta u saradnji s proizvođačima i distributerima, a važi do 1. decembra. Ministar najavljuje da će, ukoliko se potvrde nepravilnosti, biti produženo važenje Odluke o neposrednoj kontroli cijena peleta.

Federalno ministarstvo trgovine zatražilo je od nadležnih inspekcijskih organa pojačan nadzor nad svim subjektima koji prometuju pelet, posebno u primjeni članova 107., 110. i 126. Zakona o unutrašnjoj trgovini, te podsjetilo da je navedena Odluka stupila na snagu 24. oktobra 2025. godine.

pročitajte i ovo

BiH

Federalno ministarstvo trgovine provjerava rast cijena peleta u FBiH

Vijesti

Od 1. septembra prestaje kontrola cijena u FBiH, ukida se lista...

Istaknuto

Neradna nedjelja: Federacija BiH kreće ka zakonskoj regulaciji rada nedjeljom

Istaknuto

Hasičević: Neradna nedjelja ostaje, moguće uvođenje 18 radnih uz značajnu naknadu

Istaknuto

Neradna nedjelja ostaje, uz mogućnost uvođenja fleksibilnog modela

Vijesti

Ministar Hasičević razgovarao sa trgovcima o neradnoj nedelji

Vijesti

Kallas: Dešavanja u RS-u potkopavaju evropski napredak BiH

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Istaknuto

Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta

Vijesti

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima

Istaknuto

EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih objekata

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]