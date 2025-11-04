Federalno ministarstvo trgovine upozorilo je trgovce da skrivanje zaliha i špekulacije s peletom neće biti tolerirane, nakon što su zaprimljene brojne pritužbe građana Federacije BiH o nedostatku ovog energenta na tržištu.
Vlada FBiH donijela Odluku: Ograničena cijena peleta u Federaciji BiH
Ministar trgovine Amir Hasičević istaknuo je da Ministarstvo neće dozvoliti zloupotrebu tržišta energenata niti špekulativne prakse, naglašavajući da će svi koji pokušaju ostvariti profit na račun potrošača i stabilnosti tržišta biti suočeni s najstrožim zakonskim mjerama.
Prema njegovim riječima, Federalno ministarstvo trgovine aktivno prati stanje na tržištu i reagira na sve pritužbe potrošača. Podaci s terena pokazuju da pojedini trgovci ne poštuju propisane cijene, čime ugrožavaju redovnu opskrbu tržišta i narušavaju ravnotežu u prometu energenata.
Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću u kontrole
Ministar Hasičević je podsjetio da će svaka potvrđena pojava nepoštene trgovačke prakse biti sankcionirana u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, uključujući skrivanje zaliha, nepridržavanje mjera neposredne kontrole cijena, manipulaciju cijenama i prekidanje lanaca opskrbe. Kazne za takve prekršaje, prema članu 127. Zakona, kreću se od 3.000 do 30.000 konvertibilnih maraka.
Odluka o ograničenju cijena peleta donesena je radi stabilizacije tržišta u saradnji s proizvođačima i distributerima, a važi do 1. decembra. Ministar najavljuje da će, ukoliko se potvrde nepravilnosti, biti produženo važenje Odluke o neposrednoj kontroli cijena peleta.
Federalno ministarstvo trgovine zatražilo je od nadležnih inspekcijskih organa pojačan nadzor nad svim subjektima koji prometuju pelet, posebno u primjeni članova 107., 110. i 126. Zakona o unutrašnjoj trgovini, te podsjetilo da je navedena Odluka stupila na snagu 24. oktobra 2025. godine.