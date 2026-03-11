Hasičević: Distributeri zarađuju minimalno, bez obzira kolika je cijena dizela

Nedžida Sprečaković
Hasičević: Distributeri zarađuju minimalno, bez obzira kolika je cijena dizela

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da i kada bi litar dizela bio pet KM, distributeri zarađuju najviše 25 feninga, jer je marža na naftne derivate u Federaciji Bosne i Hercegovine ograničena važećom regulativom.

Govoreći o kretanju cijena goriva, Hasičević je naglasio da rast maloprodajnih cijena nije veći od rasta nabavnih cijena upravo zbog ograničenja marže koje je na snazi.

„Ono što želim da naglasim jeste da je rast maloprodajnih cijena manji od rasta nabavne cijene, zato što imamo ograničenje marže i jasnu regulativu. Upravo ovo ograničenje marže ne dozvoljava da se stare zalihe koje su nabavljene po jeftinijim cijenama mogu prodavati po većim cijenama i time ostvariti neka ekstra dobit“, izjavio je Hasičević.

Dodao je da ograničenje marže znači da distributeri imaju istu maksimalnu zaradu bez obzira na visinu cijene goriva.

„Ali i kad bi litar dizela bio pet KM, distributer zarađuje maksimalno 25 feninga, kao i kada je on dvije marke. Maksimalno više od toga ne može, zato što je to ograničenje na snazi“, rekao je federalni ministar trgovine.

Hasičević je govorio i o snabdijevanju tržišta Federacije Bosne i Hercegovine naftnim derivatima, naglašavajući da trenutna mjera ne ugrožava stabilnost tržišta.

Prema njegovim riječima, Srbija je u ukupnom snabdijevanju Federacije učestvovala sa oko 11,4 posto, što je približno 1,2 miliona tona na godišnjem nivou prema podacima za 2025. godinu.

S druge strane, najveći dio uvoza dolazi iz Hrvatske.

„Uvoz naftnih derivata iz Republike Hrvatske trenutno čini 73,6 posto ukupnog uvoza i to ustvari nama predstavlja stabilan i pouzdan pravac snabdijevanja“, pojasnio je Hasičević.

