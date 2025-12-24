Raspisani konkursi za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurse i oglas za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Raspisani su:

Za kandidate su dostupni i sljedeći dokumenti:

Primjer izjave za kandidate koji apliciraju na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika – OVDJE

Primjer izjave za kandidate koji apliciraju na konkurs/oglas za prijem zaposlenika – OVDJE

Primjeri izjava za kandidate po raspisanom konkursu/oglasu koji ostvaruju pravo na bodovanje po osnovu pripadnosti boračkim kategorijama ili radne obaveze – OVDJE

(Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objave konkursa.)

Objavljen je i Spisak osnovnih škola u kojima će se obaviti intervju

Nastavnici i stručni saradnici prijavu mogu podnijeti putem aplikacije na linku: konkursi.montk.gov.ba

Svi kandidati mogu aplicirati i preporučeno putem pošte ili predajom dokumentacije na protokol škole, koristeći sljedeće prijavne obrasce:

Prijem po konkursu vrši se u skladu s Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Prijava, način bodovanja i objava rang-listi kandidata za prijem nastavnika i stručnih saradnika provode se na osnovu:

Konkursi i oglas objavljeni su 24. decembra 2025. godine u „Večernjem listu“.