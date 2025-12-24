Raspisani konkursi za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurse i oglas za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Raspisani su:
- Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona
- Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona
- Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona
Za kandidate su dostupni i sljedeći dokumenti:
- Primjer izjave za kandidate koji apliciraju na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika – OVDJE
- Primjer izjave za kandidate koji apliciraju na konkurs/oglas za prijem zaposlenika – OVDJE
- Primjeri izjava za kandidate po raspisanom konkursu/oglasu koji ostvaruju pravo na bodovanje po osnovu pripadnosti boračkim kategorijama ili radne obaveze – OVDJE
(Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objave konkursa.)
Objavljen je i Spisak osnovnih škola u kojima će se obaviti intervju
Nastavnici i stručni saradnici prijavu mogu podnijeti putem aplikacije na linku: konkursi.montk.gov.ba
Svi kandidati mogu aplicirati i preporučeno putem pošte ili predajom dokumentacije na protokol škole, koristeći sljedeće prijavne obrasce:
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 1)
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos saradnika u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 2)
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos sekretara u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 3)
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 4)
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos pomoćno-tehničkog osoblja u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 5)
- Prijavni obrazac za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog osoblja u osnovnim i srednjim školama TK (Obrazac 5a)
Prijem po konkursu vrši se u skladu s Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Prijava, način bodovanja i objava rang-listi kandidata za prijem nastavnika i stručnih saradnika provode se na osnovu:
- Odluke o odobravanju aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom
- Uputstva o korištenju i primjeni aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom
Konkursi i oglas objavljeni su 24. decembra 2025. godine u „Večernjem listu“.