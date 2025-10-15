U dvorištu osnovne škole u Tuzli fizički napadnuta zaposlenica

U dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli došlo do incidenta u kojem je, prema prijavi građanina, nepoznata osoba fizički i verbalno napala zaposlenicu škole. Napad se dogodio 9. oktobra 2025. godine oko 16 sati, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Po zaprimljenoj prijavi, na lice mjesta odmah su izašli policijski službenici Policijske stanice Centar – Policijske uprave Tuzla, koji su obavili uviđaj i preduzeli sve potrebne radnje u skladu sa zakonom. O događaju je obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a prema njegovim uputama nastavlja se dokumentovanje slučaja i utvrđivanje svih okolnosti napada.

Prema do sada dostupnim informacijama, identitet napadača još nije poznat, a istraga je u toku.

