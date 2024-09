Koliko su sigurni učenici i prosvjetni radnici u školama u TK?

Osim za učenike, nova školska godina donosi brojne izazove i za prosvjetne radnike, naročito sada, kada je nasilje nažalost sve prisutnije. Nakon više nemilih događaja koji su u posljednjih godinu dana zabilježeni u školama širom Bosne i Hercegovine, zabrinutost kod roditelja i nastavnika je opravdana, smatraju oni koji su uključeni u sistem obrazovanja. Međutim, dodaju da se u preveniranje takvih problema moraju uključiti svi.

„Nemila dešavanja koja su bila u proteklom periodu su problem bh. društva i oni su odraz stanja u društvu. Tu se moraju uključiti svi sudionici od centara za socijalni rad, vlada, ministarstava, domova zdravlja, naravno i škola, da zajednički učinimo da nam društvo bude što kvalitetnije“, rekao je Dževad Mehić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola TK.

A iz Vlade TK tvrde da na tome rade već duže vrijeme, posebno nakon prošlogodišnje pucnjave u lukavačkoj osnovnoj školi. Tada su donesene hitne mjere zaštite učenika i nastavnika koje uključuju kamere na školama i fizičku zaštitu.

„Sve one mjere koje smo mi u drugom polugodištu provodili one su još uvijek na snazi i mi radimo ono što je u našoj nadležnosti u vezi s tim. Obezbjeđenje imaju one škole koje u skladu sa proposima koje treba da imaju one imaju“, kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Jedna od onih koje provode mjere zaštite je osnovna škola Slavinovići. Iz menadžementa ove obrazovne ustanove ističu da su još prošle godine poduzeli sve što je potrebno kako bi učenici i nastavnici bili zaštićeni.

„Sigurnosno stanje je jako dobro, imamo dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, roditeljima, Ministarstvom unutrašnjih poslova, sretni smo što je Ministarstvo obrazovanja donijelo podzakonske akte, imamo obezbjeđenje, sve smo to poduzeli prošle godine tako da je situacija jako dobra u ovoj ustanovi“, istakao je Valid Jaganjac, direktor OŠ Slavinovići.

Ipak, na dodatnoj zaštiti će se nastaviti raditi i u ovoj školskoj godini. Cilj je kroz edukacije i radionice raditi na prevenciji kako međuvršnjačkog, tako i svih drugih vrsta nasilja.

„Svaka škola u godišnjem programu rada ima predviđenu edukaciju učenika, nastavnika i roditelja. Mi to svake godine radimo i ove godine smo predvidjeli saradnju sa ustanovama“, dodao je Dževad Mehić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola TK.

Kao i prošle i ove godine će biti provedene različite kampanje protiv nasilja, s ciljem preveniranja ovog problema.