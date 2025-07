Nikšić ostaje na čelu SDP-a BiH

Na današnjem Kongresu Socijaldemokratske partije odlučeno je da će izbori za novog predsjednika stranke biti održani u martu 2027. godine. Do tada će SDP voditi dosadašnji predsjednik Nermin Nikšić.

Nikšić je i sam, uoči Kongresa, najavio da se neće kandidovati na narednim unutarstranačkim izborima, bez obzira na to kada budu održani. Istakao je da mu nije cilj izazvati podjele unutar stranke te da će poštovati volju delegata.

– Ne želim da učestvujem u podjelama, da se dijelimo na one koji žele da ostanem i one koji to ne žele. Ako bude podrške, zahvalit ću se i nastaviti raditi za SDP, kao što sam to činio i dosad – poručio je Nikšić.

Na Kongresu je prisutno više od 700 delegata, koji će birati članove organa stranke.