Sutra potpisivanje ugovora o stipendiranju nadarenih studenata Univerziteta u Tuzli

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sutra, u petak 5. decembra 2025. godine, organizuje svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju posebno nadarenih redovnih studenata Univerziteta u Tuzli. Ceremonija će biti održana u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s početkom u 13:00 sati.

Ove godine stipendije će dobiti 104 redovna studenta Univerziteta u Tuzli, kao i tri studenta koji se nalaze u statusu povratnika. Potpisivanje ugovora uslijedit će nakon što je ministar obrazovanja i nauke TK, u skladu s Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija, utvrdio konačnu rang listu kandidata u obje kategorije.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju pozvani su da dođu na svečano potpisivanje u predviđenom terminu, a prilikom potpisivanja obavezni su imati ličnu kartu radi identifikacije.