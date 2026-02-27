Forto: Novi sastanak o EES sistemu bez rješenja za vozače sa Zapadnog Balkana

U organizaciji Evropske komisije danas je održan drugi sastanak radne grupe posvećen implikacijama primjene Entry/Exit sistema na profesionalne vozače iz zemalja Zapadnog Balkana.

Predstavnici Evropske komisije izrazili su zabrinutost zbog najavljenih protesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji, podsjećajući da su slične aktivnosti ranije uzrokovale ozbiljne poremećaje u lancima snabdijevanja. Istaknuto je i da izmjena načina obračuna boravka trenutno nije moguća, te da se eventualna fleksibilnost može razmatrati isključivo na nivou pojedinačnih država članica.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da ni ovaj sastanak nije rezultirao konkretnim rješenjem, naglasivši da je od Evropske komisije zatražen pragmatičniji pristup kroz donošenje provedbenog akta ili smjernica, bez izmjene same uredbe o pravilu 90/180 dana.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da je Hrvatska do sada pokazala najkonkretniji pristup ovom pitanju. Ta zemlja je već pokrenula izmjene Zakona o strancima, kojima bi profesionalnim vozačima iz trećih zemalja, uz formalnu poslovnu saradnju s kompanijom registrovanom u Hrvatskoj, bilo omogućeno dobijanje nacionalne dugoročne vize.

Ukoliko izmjene budu usvojene, vozačima bi bio omogućen boravak u Hrvatskoj bez primjene pravila 90/180 dana, dok bi se u ostalim državama članicama Schengena to pravilo i dalje primjenjivalo. Ipak, nije poznato kada bi zakonodavna procedura mogla biti okončana, s obzirom na to da proces može trajati više mjeseci.

Novi sastanak radne grupe, uz uključivanje predstavnika privatnog sektora, najavljen je za dvije sedmice