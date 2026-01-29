Prevoznici iz regiona večeras odlučuju o prekidu ili nastavku protesta

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore večeras bi trebali usaglasiti zajednički stav o eventualnom prekidu blokada teretnih graničnih terminala, nakon što je Evropska komisija najavila uvođenje posebnog režima koji bi profesionalnim vozačima omogućio duži boravak u Šengen zoni od dosadašnjih 90 dana. To je za Srnu izjavio predsjednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić.

Kako je naveo, razgovori sa kolegama iz regiona su u toku i konačna odluka neće biti donesena jednostrano. Prevoznici koji već četvrti dan blokiraju terminale prema Šengenu traže rješenje za ograničenje boravka vozača iz zemalja koje nisu članice EU, a koje trenutno iznosi 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Mandić je istakao da su prevoznici generalno zadovoljni najavljenom odlukom Evropske komisije, iako još postoje određene nejasnoće i nedostatak garancija za vozače, ali smatra da je riječ o pozitivnom pomaku. Dodao je da će se stavovi dodatno usaglašavati sa ostalim udruženjima, te da bi odluka mogla biti poznata već večeras ili najkasnije sutra ujutro.

Komentarišući informacije da su prevoznici u Crnoj Gori već prekinuli blokade, Mandić je rekao da je tamo situacija specifična i da su protesti dijelom povezani s unutrašnjim pitanjima. Ipak, naglasio je da među udruženjima postoji saglasnost i očekivanje da će svi donijeti dobru i zajedničku odluku, uz uvjerenje da se cijeli proces privodi kraju na korektan način.

Prema njegovim riječima, cilj prevoznika nije dodatno otežavanje situacije, već donošenje usaglašene odluke koja će biti jasno saopćena javnosti, zbog čega su i zakazani sastanci sa predstavnicima iz svih zemalja.

U međuvremenu, Evropska komisija usvojila je novu viznu strategiju kojom se po prvi put predviđa poseban režim za vozače kamiona. Taj režim bi im omogućio boravak u Šengen zoni duži od 90 dana bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i precizno definisana pravila.

Nova strategija donesena je nakon što su prevoznici iz zemalja zapadnog Balkana u ponedjeljak, 26. januara, započeli blokade kao odgovor na stroga pravila EU o boravku u Šengenu. Aktuelni sistem ulaska i izlaska (EES) ograničava boravak vozača izvan EU na 90 dana u periodu od 180 dana, što profesionalni vozači zbog prirode posla vrlo brzo premaše, čime se izlažu riziku deportacije ili zabrane ponovnog ulaska u Evropsku uniju.