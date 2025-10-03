U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma Logistika BiH na kojem je razgovarano o mjerama za unapređenje i pojednostavljenje carinskih procedura, kao i smanjenju zadržavanja vozila na graničnim prelazima i carinskim terminalima.

Iz UIO su istakli da je u proteklom periodu proveden niz aktivnosti kako bi se obezbijedila dosljedna primjena carinskih i drugih propisa, ali i ubrzalo postupanje službenika. Posebna pažnja posvećena je organizaciji rada, pa je ubrzan proces primopredaje smjena carinskih službenika s ciljem da se osigura kontinuitet bez zastoja.

Na zahtjev Konzorcijuma Logistika BiH uveden je i poseban šalter za prijem carinskih deklaracija sa jednim naimenovanjem, osim onih koje se odnose na motorna vozila. Također, na devet lokacija u zemlji postavljeni su displeji sa informacijama o statusu carinskih procedura i zelenom putu, što bi trebalo dodatno povećati transparentnost i brzinu rada.

Predstavnici UIO podsjetili su da su pokrenuli inicijativu prema nadležnim institucijama kako bi se kroz međunarodne ugovore u oblasti drumskog prevoza povećala konkurentnost domaćih prevoznika. Naglašeno je da su carinski propisi BiH već usklađeni s Istanbulskom konvencijom i evropskim zakonodavstvom.

Na sastanku je potvrđeno da UIO nastavlja aktivnosti digitalizacije procesa, iako su, kako je naglašeno, finansijski i kadrovski kapaciteti izazov u tom segmentu. Istaknuto je da su svi carinski službenici obavezni svoj posao obavljati profesionalno, nepristrasno i u skladu s Kodeksom ponašanja zaposlenih u UIO.

Konzorcijum Logistika BiH dao je punu podršku UIO u ovim nastojanjima, a dogovorena je i kontinuirana saradnja kroz dnevnu komunikaciju i periodične sastanke prevoznika i Uprave.