Nove blokade granica, prevoznici čekaju odgovor do sutra

Blokade graničnih prijelaza u BiH 2026 ponovo su najavljene za 12. mart, ukoliko do sutra ne bude postignut dogovor o problemu boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Ovu poruku poslali su predstavnici sektora međunarodnog drumskog transporta nakon sastanka Plenuma Konzorcija Logistika BiH održanog u Matuzićima kod Doboja.

Prevoznici upozoravaju da se suočavaju s restriktivnom primjenom pravila boravka u Evropskoj uniji, posebno u okviru šengenskog pravila 90 dana u periodu od 180 dana. Kako navode, takva praksa stvara ozbiljne probleme u radu transportnih kompanija, uz dodatne kontrole i zastoje na granicama, što se direktno odražava na poslovanje i stvara finansijske gubitke u sektoru međunarodnog drumskog transporta.

Od institucija Bosne i Hercegovine, uključujući Vijeće ministara i Predsjedništvo, traže da pokrenu inicijativu za moratorij na ovakvu primjenu pravila i da se profesionalnim vozačima definiše poseban status prilikom boravka u zemljama Evropske unije.

Prevoznici uputili zahtjev za politički odgovor i koordinaciju institucija

U zahtjevima koje su iznijeli predstavnici Konzorcija navodi se i potreba za jasnim političkim odgovorom prema institucijama Evropske unije, kako bi domaći prijevoznici bili zaštićeni od, kako tvrde, neravnopravnog položaja u međunarodnim lancima snabdijevanja.

Istovremeno traže i koordinisano djelovanje domaćih institucija, uz insistiranje da sastanci sa nadležnim predstavnicima vlasti budu javni i održani u prisustvu medija.

U saopćenju se spominje i prijedlog finansijske kompenzacije za sektor transporta kroz mjesečnu pomoć koja bi se kretala između 21 i 30 miliona konvertibilnih maraka.

Prema procjenama koje iznose predstavnici sektora, stanje u transportnoj industriji već je ozbiljno, jer je oko 36 posto kapaciteta drumskih prevoznika trenutno blokirano. Upozoravaju da se takva situacija direktno preliva na izvoz, budžetske prihode i radna mjesta u Bosni i Hercegovini.

Blokade graničnih prijelaza u BiH 2026, kako navode iz Konzorcija Logistika BiH, nisu politička akcija nego pokušaj da se skrene pažnja na probleme koji prijete da dodatno destabilizuju sektor transporta i šire privredne tokove u zemlji. Istovremeno su najavili organizovanje koordinatora u gradovima širom Bosne i Hercegovine, koji bi u narednim danima trebali koordinisati aktivnosti prevoznika.