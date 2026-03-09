Nove blokade granica, prevoznici čekaju odgovor do sutra

Nedžida Sprečaković
Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi
Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi

Blokade graničnih prijelaza u BiH 2026 ponovo su najavljene za 12. mart, ukoliko do sutra ne bude postignut dogovor o problemu boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Ovu poruku poslali su predstavnici sektora međunarodnog drumskog transporta nakon sastanka Plenuma Konzorcija Logistika BiH održanog u Matuzićima kod Doboja.

Prevoznici upozoravaju da se suočavaju s restriktivnom primjenom pravila boravka u Evropskoj uniji, posebno u okviru šengenskog pravila 90 dana u periodu od 180 dana. Kako navode, takva praksa stvara ozbiljne probleme u radu transportnih kompanija, uz dodatne kontrole i zastoje na granicama, što se direktno odražava na poslovanje i stvara finansijske gubitke u sektoru međunarodnog drumskog transporta.

Od institucija Bosne i Hercegovine, uključujući Vijeće ministara i Predsjedništvo, traže da pokrenu inicijativu za moratorij na ovakvu primjenu pravila i da se profesionalnim vozačima definiše poseban status prilikom boravka u zemljama Evropske unije.

Prevoznici uputili zahtjev za politički odgovor i koordinaciju institucija

U zahtjevima koje su iznijeli predstavnici Konzorcija navodi se i potreba za jasnim političkim odgovorom prema institucijama Evropske unije, kako bi domaći prijevoznici bili zaštićeni od, kako tvrde, neravnopravnog položaja u međunarodnim lancima snabdijevanja.

Istovremeno traže i koordinisano djelovanje domaćih institucija, uz insistiranje da sastanci sa nadležnim predstavnicima vlasti budu javni i održani u prisustvu medija.

U saopćenju se spominje i prijedlog finansijske kompenzacije za sektor transporta kroz mjesečnu pomoć koja bi se kretala između 21 i 30 miliona konvertibilnih maraka.

Prema procjenama koje iznose predstavnici sektora, stanje u transportnoj industriji već je ozbiljno, jer je oko 36 posto kapaciteta drumskih prevoznika trenutno blokirano. Upozoravaju da se takva situacija direktno preliva na izvoz, budžetske prihode i radna mjesta u Bosni i Hercegovini.

Blokade graničnih prijelaza u BiH 2026, kako navode iz Konzorcija Logistika BiH, nisu politička akcija nego pokušaj da se skrene pažnja na probleme koji prijete da dodatno destabilizuju sektor transporta i šire privredne tokove u zemlji. Istovremeno su najavili organizovanje koordinatora u gradovima širom Bosne i Hercegovine, koji bi u narednim danima trebali koordinisati aktivnosti prevoznika.

pročitajte i ovo

Vijesti

Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi

BiH

Forto: Novi sastanak o EES sistemu bez rješenja za vozače sa...

Istaknuto

Prijevoznici nakon pet dana obustavili štrajk na granicama sa EU

Vijesti

Konzorcij Logistika BiH: Pozdravljamo odluku EK, ali protesti se nastavljaju

Vijesti

Prevoznici iz regiona večeras odlučuju o prekidu ili nastavku protesta

Vijesti

Forto inicirao rješenje za evidenciju profesionalnih vozača u šengenskom prostoru

Istaknuto

Cijene nafte pale nakon Trumpove najave mogućeg završetka rata na Bliskom istoku

Istaknuto

Na cestama u BiH saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu

Istaknuto

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

BiH

Dok cijena nafte divlja na svjetskim berzama, jutros iznenađenje na jednoj benzinskoj pumpi

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Učitati više