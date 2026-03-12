Kriza na granici: Kamioni iz BiH masovno vraćani iz Hrvatske

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine planiraju nove proteste zbog problema s boravkom vozača u Evropskoj uniji, dok su njihove kolege iz Srbije odlučile da se ne pridruže zajedničkim akcijama jer, kako navode, trenutno nemaju poteškoća na granicama.

Transportne kompanije iz regiona još početkom godine upozoravale su na posljedice evropske uredbe prema kojoj vozači iz zemalja van EU mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Taj propis, tvrde prijevoznici, ozbiljno otežava njihov rad i organizaciju međunarodnog transporta.

Iako problem do danas nije riješen, situaciju je dodatno zakomplikovalo uvođenje sistema EES, zbog čega su prijevoznici iz BiH i Srbije razmatrali nove proteste tokom marta. Ipak, zajednički nastup nije postignut jer srbijanski prijevoznici tvrde da trenutno ne trpe pritiske na granicama.

Predsjednik Udruženja vozača „381“ iz Srbije Srđan Tošić izjavio je da vozači iz Srbije trenutno prolaze bez većih problema, dok su kolege iz Bosne i Hercegovine suočene s masovnim vraćanjem na granici s Hrvatskom. Prema njegovim riječima, u kratkom periodu vraćeno je više od 300 vozača iz BiH, zbog čega su prijevoznici odlučili ubrzati organizaciju protesta.

Iako su pojedini vozači iz Srbije predlagali da se protest održi kao znak podrške kolegama iz BiH, poslodavci okupljeni u udruženju „Međunarodni transport“ odlučili su da blokade u Srbiji budu odgođene. Kako je izjavio predsjednik tog udruženja Neđo Mandić, većina članova smatra da trenutno nema razloga za protest jer srbijanski prijevoznici ne bilježe slične probleme.

Mandić je naveo da nakon slučaja deportacije vozača iz Roštoka početkom godine gotovo da nema prijava vraćanja kamiona iz Srbije na evropskim granicama, dok su prijevoznici iz BiH u znatno težoj situaciji.

„Na granici BiH i Hrvatske dolazi do vraćanja vozača iz Bosne i Hercegovine. Ne znamo tačne razloge, da li su politički ili administrativni, ali činjenica je da kolege iz BiH imaju ozbiljan problem“, rekao je Mandić.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine zbog toga planiraju proteste za 23. mart, iako detalji okupljanja još nisu objavljeni. Kako navode organizatori, protestima se neće pridružiti dio prijevoznika iz Hercegovine, jer mnogi od njih koriste hrvatske pasoše i zbog toga nemaju poteškoće prilikom prelaska granice.