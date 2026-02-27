U subotu obustava saobraćaja u Franjevačkoj ulici zbog radova na vrelovod

Građani se obavještavaju da će u subotu, 28. februara 2026. godine, doći do potpune obustave saobraćaja u oba pravca u Franjevačkoj ulici, zbog izvođenja radova na polaganju vrelovodnog priključka.
Radove izvodi preduzeće , a planirane aktivnosti realizovat će se na dionici prikazanoj na skici iznad zvanične obavijesti.
Saobraćaj će biti obustavljen tokom dana, a završetak radova i normalizacija saobraćaja očekuju se u večernjim satima. Iz nadležnog preduzeća napominju da je moguće kraće produženje radova u slučaju nepredviđenih okolnosti.
Nadležni mole građane za razumijevanje i strpljenje, te apeluju na vozače da u navedenom periodu koriste alternativne pravce kretanja.