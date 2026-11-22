Mustafa Nadarević, jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih glumaca s prostora bivše Jugoslavije, preminuo je na današnji dan, 22. novembra 2020. godine, u Zagrebu. Danas se navršava šest godina od njegove smrti, a brojne filmske, pozorišne i televizijske uloge koje je ostvario tokom višedecenijske karijere i dalje imaju posebno mjesto među generacijama gledalaca.

Nadarević je preminuo u 78. godini života, nakon borbe s rakom pluća. Iza sebe je ostavio bogatu umjetničku karijeru, obilježenu ulogama u nekim od najznačajnijih ostvarenja jugoslavenske i regionalne kinematografije.

Široj publici posebno je ostao poznat kao Izet Fazlinović iz popularne televizijske serije „Lud, zbunjen, normalan“, u kojoj je svojim humorom i prepoznatljivim načinom glume osvojio gledaoce širom regije.

Od Banje Luke do velikih pozorišnih scena

Mustafa Nadarević rođen je 2. maja 1943. godine u Banjoj Luci. Zbog ratnih okolnosti porodica se ubrzo preselila u Zagreb, gdje je završio osnovnu školu, dok je gimnaziju pohađao u Rijeci.

Glumačko obrazovanje stekao je na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu. Pozorišnu karijeru započeo je u Zagrebačkom teatru mladih, a od 1969. godine bio je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Tokom karijere ostvario je niz značajnih pozorišnih uloga, među kojima se izdvajaju Cyrano u predstavi „Cyrano de Bergerac“, Leone u „Gospodi Glembajevima“, Figaro te uloga u predstavi „Let iznad kukavičjeg gnijezda“.

Osim glume, bavio se i režijom. Njegov rediteljski debi bila je predstava „Let iznad kukavičjeg gnijezda“ iz 1992. godine, a kasnije je režirao i „Balkanskog špijuna“ te „Hasanaginicu“.

Mustafa Nadarević ostvario nezaboravne filmske uloge

Filmsku karijeru započeo je početkom osamdesetih godina, a jednu od zapaženijih uloga ostvario je kao daidža Zijah u filmu „Otac na službenom putu“ Emira Kusturice.

Glumio je i u filmovima „Miris dunja“, „Već viđeno“, „Glembajevi“, „Gluvi barut“, „Praznik u Sarajevu“ i „Savršeni krug“.

Za ulogu u filmu „Glembajevi“ dobio je Zlatnu arenu na Filmskom festivalu u Puli, jedno od najznačajnijih priznanja u regionalnoj kinematografiji.

Njegov glumački rad obilježila je sposobnost da jednako uvjerljivo tumači ozbiljne dramske likove i komične karaktere, zbog čega je bio prepoznatljiv i na filmu i na televiziji.

Izet Fazlinović postao jedna od njegovih najpoznatijih uloga

Iako je iza sebe imao decenije uspješne karijere, mlađe generacije Mustafu Nadarevića najviše pamte po ulozi Izeta Fazlinovića u seriji „Lud, zbunjen, normalan“.

Lik sarajevskog penzionera, poznatog po britkom humoru, dosjetkama i svakodnevnim porodičnim sukobima, postao je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih karaktera u Bosni i Hercegovini i regiji.

Serija je okupila publiku različitih generacija, a Nadarevićeve scene i replike nastavile su se dijeliti i nakon njegove smrti.

Upravo je uloga Izeta Fazlinovića dodatno približila njegov rad publici koja ga ranije nije imala priliku gledati u brojnim pozorišnim i filmskim ostvarenjima.

Brojna priznanja za višedecenijsku karijeru

Tokom umjetničkog rada Nadarević je osvojio brojne nagrade za glumu i režiju, uključujući više Zlatnih arena na Filmskom festivalu u Puli.

Godine 2006. odlukom Ministarstva kulture Republike Hrvatske proglašen je nacionalnim prvakom, čime je potvrđen njegov doprinos pozorišnoj umjetnosti.

Svoje znanje prenosio je i mlađim generacijama, predajući na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i na akademiji u Sarajevu.

Mustafa Nadarević preminuo je 22. novembra 2020. godine u Zagrebu, ostavivši iza sebe desetine filmskih i televizijskih ostvarenja te brojne pozorišne uloge koje se i danas pamte.