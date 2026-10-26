Preminula prim. dr. Aza Žigić, dugogodišnja doktorica Doma zdravlja Tuzla

U Tuzli je jučer, u 62. godini života, preminula prim. dr. Aza Žigić, rođena Bešlagić, specijalistica ginekologije i akušerstva koja je svoj profesionalni rad posvetila zdravstvenoj zaštiti žena.

Doktorica Žigić bila je dugogodišnja uposlenica Doma zdravlja Tuzla, gdje je radila u Službi zdravstvene zaštite žena i trudnica. Tokom profesionalne karijere učestvovala je u pružanju zdravstvene zaštite brojnim pacijenticama, ali i u stručnim i edukativnim aktivnostima ustanove.

Za dugogodišnji uspješan rad i doprinos zdravstvu 2015. godine dodijeljeno joj je zvanje primarijusa. Bila je među šest ljekara Doma zdravlja Tuzla koji su te godine dobili ovo priznanje Federalnog ministarstva zdravstva.

Pored svakodnevnog rada s pacijenticama, doktorica Žigić učestvovala je i u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika. Tako je u novembru 2010. godine, u okviru predavanja koje je organizovala Služba zdravstvene zaštite žena i trudnica, govorila o značaju sistematskih pregleda žena.

Njen profesionalni angažman bio je vezan za jednu od najvažnijih oblasti zdravstvene zaštite, brigu o reproduktivnom zdravlju žena, preventivne preglede i praćenje zdravlja pacijentica.

Dženaza prim. dr. Azi Žigić bit će klanjana sutra, u utorak, 27. oktobra, u 14:20 sati ispred Amber Hatun džamije u Tušnju. Ukop će biti obavljen na Gradskom groblju Drežnik u Tuzli, dok će se tazija porodici obaviti pola sata prije dženaze.

Iza preminule doktorice ostali su suprug Almir, kćerka Melika, sin Aid, unuk Irfan, majka Hanumica, sestra Amila te brojna rodbina, prijatelji i kolege.