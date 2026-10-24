Koksara Lukavac prodaje imovinu u stečaju: Na prodaju 15 lotova, najskuplji vrijedi više od 90 miliona KM

Stečajni upravnik kompanije „Koksara“ d.o.o. Lukavac raspisao je javni oglas za prodaju imovine preduzeća, koja je podijeljena u 15 cjelina. Prodaja će biti obavljena putem usmenog javnog nadmetanja, a početne cijene kreću se od nešto više od 53.000 KM do više od 90 miliona KM.

Oglas je objavljen 21. oktobra 2026. godine, a obuhvata proizvodne pogone, zemljište, objekte, opremu i druge nekretnine na području Lukavca.

Najveću vrijednost ima LOT 1, koji obuhvata Fabriku Koksara. Procijenjena vrijednost ove cjeline iznosi 129,86 miliona KM, dok je minimalna početna cijena 90,90 miliona KM.

Među većim ponuđenim cjelinama su i Fabrika AMK, procijenjena na 42,11 miliona KM, s početnom cijenom od 29,48 miliona KM, te Fabrika Azotara, čija je procijenjena vrijednost 28,10 miliona KM. Njena minimalna početna cijena iznosi 19,67 miliona KM.

Fabrika Energana procijenjena je na 18,51 milion KM, a početna cijena iznosi 12,95 miliona KM. Za Fabriku Remont početna cijena određena je na 4,34 miliona KM, dok je za cjelinu koja obuhvata željeznički saobraćaj predviđena početna cijena od 3,89 miliona KM.

Na prodaju i zemljište, upravna zgrada i drugi objekti

Javni oglas obuhvata i nekretnine izvan glavnih proizvodnih pogona. Među njima su zemljište uz magistralni put Tuzla–Doboj, nekretnine u naseljima Koksara i Slavljuk, kao i zemljište pored ulaza u industrijski kompleks.

U ponudi su i upravna zgrada s pomoćnim objektima, čija je minimalna početna cijena 4,84 miliona KM, vatrogasni dom s početnom cijenom od oko 601.500 KM te garaže čija je početna cijena približno 475.000 KM.

Najniža početna cijena među ponuđenim cjelinama odnosi se na nekretninu površine 1.166 kvadratnih metara pored ulaza u Koksaru, koja je procijenjena na 76.279,72 KM. Njena minimalna početna cijena iznosi 53.395,80 KM.

Posljednji, 15. lot, obuhvata nekretninu površine 5.394 kvadratna metra pored lokalne ceste Puračić–Lukavac. Procijenjena vrijednost iznosi 352.875,48 KM, a početna cijena 247.012,84 KM.

Prema objavljenom oglasu, minimalne početne cijene za sve ponuđene cjeline određene su u visini od 70 posto procijenjene vrijednosti imovine.