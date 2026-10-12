Preminuo Džeko Hodžić, istaknuti bh. akademski slikar

Bosanskohercegovački akademski slikar Džeko Hodžić preminuo je danas u 76. godini života. Iza sebe je ostavio bogat umjetnički opus, brojne izložbe i nagrade, kao i značajan doprinos razvoju likovne umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Džeko Hodžić rođen je 1950. godine u Godijevu, nedaleko od Bijelog Polja u Crnoj Gori. Školu za primijenjenu umjetnost završio je 1970. godine u Peći, dok je diplomu Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu stekao 1977. godine. Od 1980. bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine

Tokom višedecenijskog umjetničkog rada priredio je 84 samostalne izložbe, a učestvovao je i na 587 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi predstavljeni su publici širom Evrope, ali i u Turskoj, Egiptu, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Za svoj stvaralački rad Džeko Hodžić osvojio je 13 nagrada i priznanja. Među njima su Grand Prix za crtež na manifestaciji „Anale crteža“ u Mostaru, međunarodna nagrada „Premio Mandraccio“ u Opatiji te priznanje za instalaciju na izložbi Collegium artisticum.

Godine 2021. dodijeljena mu je i „Srebrena pahuljica“, priznanje Sarajevske zime i Centra za mir.

Osim umjetničkog stvaralaštva, bio je aktivan u radu strukovnih udruženja. Obavljao je dužnosti u Umjetničkom savjetu i

Upravnom odboru ULUBiH-a, a bio je i jedan od osnivača te predsjednik Skupštine Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo. Također je bio član Savjeta Internacionalne likovne kolonije Počitelj.

Svoj 70. rođendan obilježio je 2020. godine izložbom „Apokalipsa“, koja je održana u sarajevskoj Gradskoj galeriji Collegium artisticum.

Džeko Hodžić živio je i stvarao u Sarajevu, a njegova djela predstavljana su na brojnim domaćim i međunarodnim umjetničkim manifestacijama.