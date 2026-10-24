Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 25.10.2026. godine (nedjelja) na području Grada Gračanice u naselju Grabovac i dio naseljaStjepan Polje Luke u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.
Dana 26.10.2026. godine (ponedeljak) na području:
1. Grada Tuzle u naselju Gornja Obodnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2.Općine Kladanj u naseljima: Gojsalići,Starić,Ravne,Trnovače Kladanjske i Turalići u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.
3. Grada Živinica u naselju Džankići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.