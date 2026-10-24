Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

 

Dana 25.10.2026. godine (nedjelja) na području Grada Gračanice u naselju Grabovac i dio naseljaStjepan Polje Luke u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

 

Dana 26.10.2026. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle u naselju Gornja Obodnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Općine Kladanj u naseljima: Gojsalići,Starić,Ravne,Trnovače Kladanjske i Turalići u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

3. Grada Živinica u naselju Džankići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

 

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Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

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