Poljoprivrednicima u BiH omogućen bescarinski uvoz 300.000 tona gnojiva

Adin Jusufović
Kukuruz, suša

Bescarinski uvoz gnojiva u BiH bit će omogućen i tokom 2027. godine, nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas usvojilo odluku kojom se odobrava uvoz ukupno 300.000 tona mineralnih gnojiva bez plaćanja carine.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivat će se od 1. januara do 31. decembra naredne godine.

Privremene tarifne kvote obuhvataju sedam tarifnih oznaka dušičnih, mineralnih i hemijskih gnojiva, namijenjenih registrovanim poljoprivrednim proizvođačima širom Bosne i Hercegovine.

Iz Vijeća ministara BiH navode da je cilj ove mjere ublažavanje posljedica visokih cijena i moguće nestašice gnojiva, koje predstavljaju značajan trošak u poljoprivrednoj proizvodnji.

Bescarinski uvoz trebao bi olakšati nabavku potrebnih količina gnojiva i doprinijeti smanjenju proizvodnih troškova za domaće poljoprivrednike.

Očekuje se da će ova mjera pomoći i povećanju prinosa žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, čime bi se mogao ublažiti pritisak na rast cijena hrane na domaćem tržištu.

Odlukom se nastavlja primjena carinskih olakšica za poljoprivredni sektor, a pravo na korištenje bescarinskih kvota odnosi se na gnojiva namijenjena potrebama registrovanih proizvođača u BiH.

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