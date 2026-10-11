Poljoprivrednici FBiH upozoravaju na krizu: Niska cijena mlijeka i suša ugrožavaju farme

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj.

Posebno je ugrožen mljekarski sektor, u kojem otkupne cijene, prema riječima proizvođača, ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja nedostatak stočne hrane zbog sušne godine, što bi moglo otežati ishranu životinja tokom zime.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka pomoglo domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine na tržište. Ističe i potrebu za dugoročnim ulaganjima u domaće sirane i proizvodnju drugih mliječnih prerađevina.

Prema njegovim navodima, šteta na silažnom kukuruzu premašila je 50 posto, čime je smanjena količina hrane namijenjene stoci. Bićo upozorava da bi, bez odgovarajuće podrške i sigurnijeg otkupa, dio farmi mogao prestati s radom.

Dodatni pritisak na proizvođače predstavlja otkupna cijena sirovog mlijeka, koja se, prema Bićinim riječima, kreće od 55 do 80 feninga po litru. On navodi da je proizvodnja mlijeka u Federaciji BiH rasla nakon što je Srbija u maju prošle godine zabranila uvoz mlijeka iz BiH, dok domaći proizvođači sada imaju poteškoće s plasmanom viškova.

Kao jednu od mogućih mjera zaštite domaće proizvodnje, Bićo navodi smanjenje uvoza, kao i uvođenje prelevmana i carina, za šta je nadležno Vijeće ministara BiH. Također smatra da bi razvoj domaće prerade omogućio da se veći dio mlijeka prerađuje u proizvode veće vrijednosti.

Problemi, prema njegovim riječima, nisu ograničeni samo na mljekarstvo, već pogađaju i druge grane poljoprivrede. Bićo navodi da domaća proizvodnja u idealnim uslovima zadovoljava oko 35 posto potreba, dok se u godinama obilježenim sušom taj udio, prema njegovoj procjeni, spušta ispod 20 posto.

Poljoprivrednici očekuju i realizaciju ranije najavljene pomoći za gorivo namijenjeno proljetnoj sjetvi. Bićo ističe da visoki troškovi goriva dodatno poskupljuju proizvodnju i otežavaju konkurentnost domaćih proizvoda.

Iz Udruženja najavljuju da će naredne sedmice razgovarati o daljnjim koracima ukoliko nadležni ne odgovore na njihove zahtjeve. Bićo je upozorio da proizvođači razmatraju i mogućnost blokade granica i zaustavljanja cisterni s uvoznim mlijekom.