Sutra u BiH pretežno oblačno, povremeno s kišom i sunčanim intervalima

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz kišu u jutarnjim satima i tokom dijela prijepodneva, a nove padavine moguće su i u kasnim večernjim satima. Između kišnih perioda bit će i povremenih sunčanih intervala.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 4 do 10 stepeni, na jugu zemlje do 13, dok će dnevna iznositi od 9 do 15 stepeni, a na jugu do 20 stepeni Celzijusa.

Nakon svježijeg jutra, tokom dana očekuje se postepeni porast temperature. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene.

Duže zadržavanje magle u dijelovima centralne i sjeveroistočne Bosne moglo bi izazvati blaže poteškoće kod osjetljivih osoba. U ostatku zemlje ugodniji vremenski intervali bit će prilika za boravak na otvorenom, posebno tokom dijela dana bez padavina.