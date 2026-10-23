Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton: Kiša za vikend

Ali Huremović
Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton: Kiša za vikend

Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton danas donosi svježe jutro uz maglu u kotlinama, dok se tokom dana očekuju sunčani intervali i temperature do 17 stepeni. Vikend će obilježiti promjenjivo vrijeme s kišom, a početkom naredne sedmice očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika.

Jutarnje temperature danas će se kretati između 3 i 6 stepeni, dok će najviše dnevne iznositi od 15 do 17 stepeni. Puhat će slab do umjeren vjetar sjeveroistočnog smjera.

Za područje Tuzle na snazi je žuto upozorenje zbog magle, koja u pojedinim kotlinama može smanjiti vidljivost i otežati odvijanje saobraćaja. Upozorenje je na snazi do 12 sati, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton tokom vikenda

Sutra se očekuje promjena vremena uz povećanje oblačnosti i povremenu kišu. Padavine bi mogle biti izraženije u zapadnim dijelovima kantona, gdje se lokalno prognozira do pet milimetara kiše.

U nedjelju će padavine postepeno prestajati, a od ponedjeljka slijedi stabilnije vrijeme s više sunčanih intervala. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 15 i 17 stepeni, dok će jutarnje biti od 2 do 6 stepeni.

Sredinom naredne sedmice u kotlinama je moguća pojava slabog jutarnjeg mraza, posebno na područjima gdje se tokom noći očekuje razvedravanje.

Kakvo nas vrijeme očekuje početkom novembra?

Dugoročnija vremenska prognoza za Tuzlanski kanton ukazuje na mogućnost postepenog zahlađenja i promjenjivijih vremenskih prilika tokom prve sedmice novembra.

Prema dostavljenoj petnaestodnevnoj prognozi, od nedjelje, 1. novembra, očekuje se porast vlažnosti, dok bi od ponedjeljka, 2. novembra, do četvrtka, 5. novembra, moglo biti češćih padavina uz umjeren do jak vjetar.

U tom periodu dnevne temperature mogle bi se spustiti na vrijednosti između 10 i 14 stepeni, dok će jutarnje iznositi od 1 do 5 stepeni.

Riječ je o dugoročnoj prognozi koja je podložna promjenama, posebno kada je riječ o količini i rasporedu padavina početkom novembra.

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