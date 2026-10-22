Odjeća nakon pranja neugodno miriše? Problem možda nije u deterdžentu, nego u jednoj navici

Mnogi su se susreli s neugodnom situacijom da tek oprana odjeća, umjesto svježine, ima ustajao ili neugodan miris. Iako se često smatra da je problem u nekvalitetnom deterdžentu, uzrok može biti sasvim drugačiji.

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje mokrog veša u mašini satima nakon završetka pranja. Vlažno i zatvoreno okruženje pogoduje razvoju mikroorganizama koji mogu izazvati neugodne mirise.

Problem može nastati i zbog pretjerane upotrebe deterdženta i omekšivača. Njihovi ostaci mogu se zadržavati u bubnju, ladici i gumenim dijelovima mašine, gdje se vremenom nakupljaju nečistoće.

Stručnjaci za održavanje kućanskih uređaja savjetuju da se veš izvadi odmah nakon pranja, a vrata mašine i ladica za deterdžent ostave odškrinuti kako bi se unutrašnjost osušila.

Preporučuje se i redovno čišćenje gume oko vrata, ladice za deterdžent i filtera, u skladu s uputstvom proizvođača.

Još jedna česta greška jeste pretrpavanje bubnja. Kada se u mašinu stavi previše odjeće, voda i deterdžent ne mogu ravnomjerno doprijeti do svih dijelova tkanine.

Ako odjeća nakon pranja i dalje neugodno miriše, potrebno je provjeriti i način sušenja. Veš koji se predugo suši u vlažnoj prostoriji također može poprimiti ustajao miris.

Nekoliko jednostavnih promjena može pomoći da odjeća duže zadrži svježinu, a mašina za veš radi efikasnije.