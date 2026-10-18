Stiže velika promjena vremena: Kiša i zahlađenje, u regiji moguće obilne padavine

Promjena vremena u BiH očekuje se sredinom naredne sedmice, kada će nakon nekoliko sunčanih i relativno toplih dana stići naoblačenje, kiša i pad temperatura. Meteorološki modeli ukazuju na nestabilno vrijeme u većem dijelu regije, dok bi pojedina područja uz Jadran mogla dobiti izuzetno velike količine padavina.

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, do sredine sedmice zadržat će se uglavnom ugodno vrijeme, uz svježa jutra i dnevne temperature koje bi lokalno mogle dostići 25 stepeni.

Prvi znakovi promjene očekuju se u utorak, kada će duž Jadrana početi jačati jugo, dok će u planinskim područjima puhati južni vjetar.

Od srijede kiša i pljuskovi, u četvrtak izraženije pogoršanje

U srijedu, 21. oktobra, očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a prve padavine trebale bi zahvatiti južna područja regije.

Kiša i lokalni pljuskovi tokom dana mogli bi se proširiti prema centralnim i sjevernim krajevima, dok se intenzivnije padavine prognoziraju duž Jadrana i u njegovom zaleđu.

Četvrtak bi mogao donijeti dodatno pogoršanje, uz češću kišu, lokalno obilnije pljuskove i postepen prodor hladnijeg zraka.

Ovakvu promjenu za Bosnu i Hercegovinu najavljuje i Federalni hidrometeorološki zavod. Prema njegovoj prognozi, u srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a glavnina padavina na području Hercegovine.

U četvrtak se prognozira oblačno vrijeme s kišom u cijeloj zemlji, uz dnevne temperature uglavnom između 13 i 18 stepeni, dok bi na jugu moglo biti toplije.

Meteorolog upozorava na mogućih 300 litara kiše

Posebnu pažnju privlače proračuni koji se odnose na ukupne količine padavina do kraja sedmice.

Prema analizi Marka Čubrila, na većem dijelu regije moglo bi pasti između 15 i 25 litara kiše po kvadratnom metru.

Međutim, pojedina područja duž Jadrana i u njegovom zaleđu mogla bi zabilježiti znatno veće količine, lokalno između 150 i 300 litara po kvadratnom metru.

Tako obilne padavine povezane su i s uticajem planinskog reljefa, koji može dodatno pojačati intenzitet kiše.

Ipak, riječ je o preliminarnim procjenama meteoroloških modela za pojedine dijelove regije, a ne o prognoziranoj količini padavina za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Promjena vremena u BiH nastavlja se i tokom vikenda

Prema Čubrilovoj prognozi, u petak se očekuje svježije vrijeme, uz dnevne temperature između 13 i 17 stepeni u dijelovima regije.

Padavine bi se postepeno trebale premještati prema istoku, ali stabilizacija vremena mogla bi biti kratkotrajna.

Već u subotu postoji mogućnost dolaska novog hladnog fronta, uz kišu, pojačan sjeverozapadni vjetar i dodatno zahlađenje.

Federalni hidrometeorološki zavod u svojoj srednjoročnoj prognozi također najavljuje nestabilno vrijeme od 22. do 24. oktobra. Prema tim izgledima, najviše padavina u BiH očekuje se u subotu, posebno u centralnoj, sjevernoj i sjeveroistočnoj Bosni, jugozapadnim područjima te dijelovima Hercegovine.

Od nedjelje, 25. oktobra, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se postepeno smirivanje vremenskih prilika, uz više suhih perioda i povremenu oblačnost.