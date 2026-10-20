Vremenska prognoza za utorak: Sunčano i toplo, temperature do 26 stepeni

Nedžida Sprečaković
Suncano vrijeme uz malu do umjerenu oblacnost
Foto: Ilustracija

Vremenska prognoza za utorak, 20. oktobar, donosi pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uz jutarnju maglu u pojedinim područjima. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), dnevne temperature dostizat će 23 stepena, a na jugu zemlje i do 26 stepeni.

Tokom prijepodneva u kotlinama i uz riječne tokove u Bosni očekuju se magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje preovladavat će sunčano vrijeme, dok se naoblačenje sa jugozapada prognozira tokom noći na srijedu.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 3 i 8 stepeni, dok će na jugu dosezati do 12 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 18 do 23, a u južnim područjima do 26 stepeni.

Vremenska prognoza za Tuzlu i Tuzlanski kanton

U Tuzli se u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost jutarnje magle u pojedinim dijelovima kantona. Prema trodnevnoj prognozi FHMZ-a, jutarnja temperatura u Tuzli iznosit će oko 8, dok će dnevna dosezati 21 stepen.

Slične vremenske prilike očekuju se i u ostatku Tuzlanskog kantona, uz svježije jutro i ugodnije temperature tokom dana.

Od srijede promjena vremena i kiša

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu, 21. oktobra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Padavine će biti izraženije u zapadnim područjima i Hercegovini, dok će u dijelovima sjeveroistočne Bosne mogućnost padavina biti manja.

Promjena vremena donijet će više oblačnosti, a sredinom sedmice očekuju se i nepovoljnije biometeorološke prilike.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kakva nas zima očekuje? Meteorolozi najavljuju manje snijega u većem dijelu...

Vijesti

Stiže promjena vremena u BiH

BiH

Sutra u BiH pretežno sunčano, jutro hladno uz maglu u kotlinama

BiH

Stiže velika promjena vremena: Kiša i zahlađenje, u regiji moguće obilne...

BiH

Danas u BiH pretežno sunčano, temperature do 22 stepena

BiH

Vremenska prognoza za nedjelju: Sunčano i ugodno, temperature do 22 stepena

Vijesti

Tuzla servis – Uredno vodosnabdijevanje grada

Vijesti

Ruže u jesen zahtijevaju posebnu njegu: Evo šta trebate uraditi prije zime

Vijesti

Danas vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog glasanja državljana Srbije

Vijesti

Danska predlaže fizičko obuzdavanje učenika u školama

Vijesti

Elektroprivreda BiH planira solarne panele za domaćinstva i modernizaciju hidroelektrane

Učitati više