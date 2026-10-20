Vremenska prognoza za utorak, 20. oktobar, donosi pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uz jutarnju maglu u pojedinim područjima. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), dnevne temperature dostizat će 23 stepena, a na jugu zemlje i do 26 stepeni.

Tokom prijepodneva u kotlinama i uz riječne tokove u Bosni očekuju se magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje preovladavat će sunčano vrijeme, dok se naoblačenje sa jugozapada prognozira tokom noći na srijedu.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 3 i 8 stepeni, dok će na jugu dosezati do 12 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 18 do 23, a u južnim područjima do 26 stepeni.

Vremenska prognoza za Tuzlu i Tuzlanski kanton

U Tuzli se u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost jutarnje magle u pojedinim dijelovima kantona. Prema trodnevnoj prognozi FHMZ-a, jutarnja temperatura u Tuzli iznosit će oko 8, dok će dnevna dosezati 21 stepen.

Slične vremenske prilike očekuju se i u ostatku Tuzlanskog kantona, uz svježije jutro i ugodnije temperature tokom dana.

Od srijede promjena vremena i kiša

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu, 21. oktobra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Padavine će biti izraženije u zapadnim područjima i Hercegovini, dok će u dijelovima sjeveroistočne Bosne mogućnost padavina biti manja.

Promjena vremena donijet će više oblačnosti, a sredinom sedmice očekuju se i nepovoljnije biometeorološke prilike.