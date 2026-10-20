Ruže u jesen zahtijevaju posebnu njegu: Evo šta trebate uraditi prije zime

Ruže u jesen zahtijevaju drugačiju njegu nego tokom proljeća i ljeta, a upravo oktobar je pravo vrijeme da ih pripremite za niske temperature i zimsko mirovanje. Nekoliko jednostavnih postupaka može pomoći da biljke lakše prezime i narednog proljeća razviju zdrave izdanke i raskošne cvjetove.

Iako mnogi vrtlari nakon završetka cvjetanja prestaju obraćati pažnju na ruže, jesen je važan period za njihovo zdravlje. Pravilno čišćenje, umjereno zalijevanje i zaštita korijena mogu smanjiti rizik od bolesti i oštećenja tokom hladnih mjeseci.

Posebnu pažnju treba posvetiti orezivanju jer previše skraćivanja grana u pogrešno vrijeme može oslabiti biljku i učiniti je osjetljivijom na mraz.

Kako pravilno njegovati ruže u jesen?

Prvi korak je uklanjanje opalog lišća i biljnih ostataka oko grmova. Na njima se mogu zadržavati uzročnici gljivičnih bolesti, koji mogu predstavljati problem i naredne sezone.

Posebno je potrebno ukloniti listove na kojima su vidljive crne mrlje, promjene boje ili znakovi pepelnice. Takav biljni materijal nije preporučljivo ostavljati oko ruža niti stavljati u kućni kompost ako se ne postižu temperature potrebne za uništavanje uzročnika bolesti.

Zemlju oko biljaka treba održavati čistom od korova, ali je ne treba duboko prekopavati kako se ne bi oštetio korijen.

Treba li orezivati ruže prije zime?

Jedna od najčešćih grešaka u jesenskoj njezi ruža jeste pretjerano orezivanje. Iako mnogi smatraju da grmove treba značajno skratiti prije zime, stručnjaci uglavnom preporučuju da se glavno orezivanje obavi krajem zime ili početkom proljeća, nakon što prođe opasnost od najjačih mrazeva.

Tokom jeseni dovoljno je ukloniti suhe, bolesne i oštećene grane. Kod visokih ruža izloženih snažnom vjetru može se obaviti i blago skraćivanje dugih izdanaka kako bi se spriječilo njihovo lomljenje.

Pretjerano orezivanje može izložiti osjetljive dijelove biljke hladnoći, zbog čega je bolje sačekati povoljnije vremenske uslove.

Zaštita korijena i zalijevanje tokom hladnijih dana

Ruže u jesen ne treba zalijevati jednako često kao tokom ljetnih vrućina. Međutim, ako je vrijeme duže suho i nema dovoljno padavina, potrebno je povremeno provjeriti vlažnost zemljišta.

Zemlja ne bi trebala biti potpuno isušena prije dolaska zime, ali ni natopljena vodom. Prekomjerna vlaga može nepovoljno utjecati na korijen i povećati rizik od truljenja.

Jedan od načina zaštite ruža jeste postavljanje sloja malča oko biljaka nakon što nastupe hladniji dani. Za to se mogu koristiti kompost, usitnjena kora drveta ili drugi odgovarajući organski materijali.

Malč pomaže u ublažavanju temperaturnih promjena u zemljištu i zaštiti korijena, naročito kod mladih i osjetljivijih sorti. U područjima s oštrijim zimama može biti potrebno i dodatno nagrtanje zemlje oko osnove grma.

Greška s prihranom koja može oslabiti ruže

U kasnu jesen nije preporučljivo koristiti gnojiva bogata azotom jer ona potiču rast novih izdanaka koji ne stignu dovoljno očvrsnuti prije mraza.

Takvi mladi izdanci posebno su osjetljivi na niske temperature i mogu stradati tokom zime.

S intenzivnijom prihranom najbolje je nastaviti u proljeće, kada biljke ponovo započnu aktivan rast.

Ruže koje se uzgajaju u saksijama zahtijevaju dodatnu pažnju jer im je korijen izloženiji hladnoći nego kod biljaka posađenih direktno u zemlju. Saksije je preporučljivo premjestiti na zaklonjeno mjesto i zaštititi od smrzavanja, uz povremenu kontrolu vlažnosti zemlje.