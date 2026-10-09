Jesenski umor: Zašto smo u oktobru pospaniji i imamo manje energije?

Jasmina Ibrahimović
Foto: Freepik

Jesenski umor česta je pojava tokom oktobra, kada mnogi primjećuju da imaju manje energije, teže ustaju ujutro i osjećaju potrebu za dodatnim odmorom. Kraći dani, manje sunčeve svjetlosti i promjene svakodnevnih navika mogu utjecati na raspoloženje, koncentraciju i kvalitet sna.

Iako se jesenski umor često povezuje s promjenom godišnjeg doba, stručnjaci objašnjavaju da iza osjećaja iscrpljenosti može stajati više faktora. Jedan od najvažnijih jeste smanjena izloženost prirodnoj svjetlosti, koja ima značajnu ulogu u regulaciji biološkog sata.

Tokom jeseni sunce izlazi kasnije, a dani postaju sve kraći. Organizam se zbog toga prilagođava drugačijem ritmu, što kod pojedinih osoba može izazvati pospanost i smanjenu motivaciju.

Prirodna svjetlost utječe na proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kada smo manje izloženi dnevnoj svjetlosti, naš unutrašnji sat može postati manje usklađen s dnevnim obavezama.

Pored toga, hladnije vrijeme često znači manje boravka na otvorenom i manje fizičke aktivnosti. Ljudi više vremena provode u zatvorenim prostorijama, što može dodatno utjecati na osjećaj tromosti.

Promjene raspoloženja također mogu biti povezane s godišnjim dobom. Kod nekih osoba javljaju se izraženiji simptomi sezonskog afektivnog poremećaja, koji uključuju dugotrajniju potištenost, gubitak interesa i promjene u spavanju.

Ipak, povremena pospanost i umor ne znače automatski da osoba ima sezonski poremećaj raspoloženja.

Jedna od najjednostavnijih preporuka jeste svakodnevni boravak na dnevnom svjetlu. Čak i kada je oblačno, boravak na otvorenom može pomoći organizmu da održava prirodan ritam spavanja.

Redovna fizička aktivnost također doprinosi boljem raspoloženju i kvalitetnijem odmoru. Nije potrebno svakodnevno intenzivno trenirati, jer i lagana šetnja može biti korisna.

Važno je održavati približno isto vrijeme odlaska na spavanje i buđenja, uključujući vikende. Obroci trebaju biti redovni i raznovrsni, uz dovoljno tečnosti tokom dana.

Ako umor traje sedmicama, postaje izraženiji ili se javlja uz druge simptome, potrebno je potražiti savjet ljekara. Dugotrajna iscrpljenost može biti povezana s anemijom, poremećajima štitne žlijezde, problemima sa spavanjem i drugim zdravstvenim stanjima.

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