Zašto se u jesen teže budimo i koje navike mogu pomoći

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Ako vam je tokom jeseni i zime sve teže ustati iz kreveta, razlog ne mora biti samo manjak discipline ili kasni odlazak na spavanje. Kraći dani, manje dnevnog svjetla i niže temperature mogu uticati na ritam spavanja i osjećaj umora.

Tokom hladnijeg dijela godine organizam se prilagođava promjenama u dužini dana, zbog čega se kod nekih ljudi javlja veća potreba za snom. Manjak prirodnog svjetla može uticati i na cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat koji reguliše vrijeme spavanja i buđenja.

Kvalitet sna pritom ne zavisi samo od broja sati provedenih u krevetu. Važno je i koliko su vrijeme odlaska na spavanje i buđenja usklađeni sa prirodnim ritmom organizma.

Navike koje mogu olakšati buđenje

Jedna od preporuka je smanjiti korištenje telefona, računara i drugih ekrana neposredno prije spavanja. Svjetlost ekrana može otežati uspavljivanje, posebno ako se uređaji koriste dugo nakon odlaska u krevet.

Za kvalitetniji san preporučuje se i da prostorija bude tamna, tiha i nešto hladnija. Važno je smanjiti i druge izvore ometanja koji mogu prekidati san tokom noći.

Pažnju treba obratiti i na hranu i piće u večernjim satima. Kofein i alkohol mogu negativno uticati na kvalitet sna, zbog čega ih je najbolje izbjegavati pred odlazak na spavanje.

Redovan ritam spavanja, dovoljno dnevnog svjetla i manje ekrana u večernjim satima mogu pomoći da jutarnje buđenje tokom jeseni bude lakše.

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