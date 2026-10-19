Danska predlaže fizičko obuzdavanje učenika u školama

Fizičko obuzdavanje učenika u Danskoj moglo bi postati dozvoljeno i u situacijama kada ozbiljno ometaju nastavu, a ne predstavljaju neposrednu fizičku opasnost. Danska vlada predložila je izmjene zakona kojima bi nastavnici dobili šira ovlaštenja za fizičko intervenisanje u učionicama, što je izazvalo protivljenje dijela stručnjaka i organizacija za zaštitu dječijih prava.

Prijedlog zakona, koji je predstavljen 8. oktobra, predviđa mogućnost da nastavnici fizički zadrže učenika ili ga udalje iz učionice ukoliko njegovo ponašanje ozbiljno narušava nastavu, ugrožava druge ili uključuje uznemiravanje.

Prema važećim pravilima, fizička intervencija uglavnom je dozvoljena kada učenik ugrožava sebe, druge osobe ili imovinu. Nova pravila proširila bi ovlaštenja nastavnika, ali bi fizička sila smjela biti upotrijebljena samo kao posljednja mjera, nakon što se iscrpe druge mogućnosti rješavanja problema.

Fizičko obuzdavanje učenika izazvalo podijeljene reakcije

Danska vlada obrazlaže predložene promjene sve učestalijim nasiljem i problemima s disciplinom u školama.

Istraživanje organizacija Epinion i Als Research, provedeno za dansko Ministarstvo obrazovanja, pokazalo je da je u 55 posto školskih odjeljenja tokom jedne školske godine zabilježeno fizičko nasilje među učenicima.

Problemi su posebno izraženi u nižim razredima osnovne škole, gdje su incidenti evidentirani u približno tri četvrtine odjeljenja.

Ministar obrazovanja Magnus Heunicke poručio je da nastavnici moraju imati jasna pravila o tome kako postupiti kada situacija u učionici izmakne kontroli.

Prema prijedlogu, fizičko obuzdavanje učenika moralo bi biti kratkotrajno, proporcionalno situaciji i provedeno uz najmanju moguću upotrebu sile. Takve mjere ne bi smjele zamijeniti pedagoški rad, niti bi značile ponovno uvođenje fizičkog kažnjavanja djece.

Stručnjaci upozoravaju na moguće zloupotrebe

Predložene izmjene naišle su na protivljenje brojnih obrazovnih stručnjaka i organizacija koje se bave zaštitom dječijih prava.

Više od 500 stručnjaka i predstavnika organizacija ranije je upozorilo da širenje ovlaštenja za upotrebu sile ne rješava uzroke problematičnog ponašanja učenika.

Istraživačica Louise Klinge smatra da bi nova pravila mogla dodatno zaoštriti sukobe i stvoriti okruženje u kojem fizička intervencija postaje prihvatljiv način rješavanja nesuglasica.

Kritičari upozoravaju i na nedostatak stručnog kadra, potrebu za kvalitetnijom podrškom učenicima te rizik od narušavanja povjerenja između djece i nastavnika.

S druge strane, predstavnici nastavničke struke koji podržavaju izmjene smatraju da su jasna zakonska ovlaštenja neophodna kako bi se zaštitili nastavnici i učenici te omogućilo nesmetano odvijanje nastave.

Predložene izmjene još nisu usvojene. Danski parlament tek treba razmatrati zakon, a njegovo prvo čitanje planirano je za 10. novembar.