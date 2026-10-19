Elektroprivreda BiH planira realizaciju novih projekata obnovljivih izvora energije, među kojima je i program Prosumer 5000+, koji predviđa postavljanje solarnih panela na domaćinstvima. O ovim ulaganjima razgovarano je danas u Sarajevu na sastanku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića s novim šefom Ureda Grupacije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Liangom Wangom.

U fokusu razgovora bili su Projekat pravedne tranzicije i projekat SURE, čiji je cilj razvoj obnovljivih izvora energije i modernizacija postojećih energetskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini.

Elektroprivreda BiH kroz projekat SURE planira modernizaciju Hidroelektrane Salakovac, razvoj novih solarnih kapaciteta na vlastitim objektima i imovini, kao i provođenje programa Prosumer 5000+.

Ovaj program trebao bi omogućiti domaćinstvima postavljanje solarnih panela i aktivnije učešće u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora.

Istovremeno, Elektroprivreda HZ HB planira modernizaciju Hidroelektrane Jajce II, čime bi se povećala njena efikasnost i pouzdanost te produžio radni vijek postrojenja.

Federalni ministar Vedran Lakić istakao je da energetska tranzicija predstavlja priliku za razvoj energetskog sektora, ali i za zaštitu radnika i lokalnih zajednica koje zavise od rudarske industrije.

„Energetska tranzicija za nas nije samo pitanje promjena u rudarskom sektoru, nego i velika razvojna prilika. Kroz saradnju sa Grupacijom Svjetske banke istovremeno radimo na zaštiti radnika i lokalnih zajednica, modernizaciji naših hidroelektrana i razvoju novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije“, izjavio je Lakić.

Dodao je da se ovim projektima jačaju obje elektroprivrede, stvaraju mogućnosti za nova ulaganja i građanima omogućava aktivnije učešće u energetskoj tranziciji.

Nastavak podrške potvrdio je i Liang Wang, novi šef Ureda Grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.

„Bosna i Hercegovina ima stvarnu priliku da izgradi čišći, sigurniji i pouzdaniji energetski sistem. Investicije o kojima smo danas razgovarali važan su dio tog procesa, a Grupacija Svjetske banke nastavit će pružati podršku Bosni i Hercegovini kako bi energetska tranzicija donijela konkretne koristi građanima i privredi“, kazao je Wang.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost za nastavak saradnje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije s Grupacijom Svjetske banke na projektima energetske tranzicije i razvoja obnovljivih izvora energije.