Sud BiH nakon gotovo tri godine dobija novu predsjednicu? Minka Kreho jedina ispunjava uslove

Nedžida Sprečaković
Minka Kreho jedina kandidatkinja za predsjednicu Suda BiH

Nakon višegodišnjeg perioda privremenog rukovođenja, Sud Bosne i Hercegovine mogao bi uskoro dobiti predsjednicu s punim mandatom. Minka Kreho jedina je prijavljena kandidatkinja koja ispunjava zakonske uslove za ovu funkciju.

Na konkurs za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine pristigle su dvije prijave, ali će u daljnjoj proceduri biti razmatrana samo jedna, saznaje Detektor iz izvora bliskih pravosuđu.

Riječ je o Minki Kreho, aktuelnoj vršiteljici dužnosti predsjednice Suda BiH, koja ovu instituciju vodi od decembra 2023. godine.

Druga prijava neće biti uzeta u razmatranje jer kandidat nije sudija Suda BiH, što je jedan od osnovnih zakonskih uslova za imenovanje na čelnu poziciju ove pravosudne institucije.

Prema Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, za predsjednika Suda BiH može biti imenovan isključivo sudija tog suda koji posjeduje odgovarajuće rukovodne i organizacijske sposobnosti. Mandat predsjednika traje šest godina.

Konačna odluka još nije donesena

Minka Kreho prije eventualnog imenovanja treba proći propisanu proceduru, uključujući intervju pred nadležnim odjelom VSTV-a te predstavljanje programa rada članovima Vijeća.

Kreho je za sutkinju Suda BiH imenovana u januaru 2007. godine, a prethodno je obavljala pravosudne funkcije u Sarajevu.

Na poziciju vršiteljice dužnosti predsjednice Suda BiH imenovana je nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika Ranka Debevca u decembru 2023. godine.

Izbor predsjednice s punim mandatom predstavlja važan korak za stabilnost rukovođenja jednom od najznačajnijih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Iako je Kreho jedina kandidatkinja koja ispunjava formalne uslove, njeno imenovanje nije automatsko, već konačnu odluku treba donijeti VSTV BiH.

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