Minka Kreho jedina kandidatkinja za predsjednicu Suda BiH

Nakon višegodišnjeg perioda privremenog rukovođenja, Sud Bosne i Hercegovine mogao bi uskoro dobiti predsjednicu s punim mandatom. Minka Kreho jedina je prijavljena kandidatkinja koja ispunjava zakonske uslove za ovu funkciju.

Na konkurs za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine pristigle su dvije prijave, ali će u daljnjoj proceduri biti razmatrana samo jedna, saznaje Detektor iz izvora bliskih pravosuđu.

Riječ je o Minki Kreho, aktuelnoj vršiteljici dužnosti predsjednice Suda BiH, koja ovu instituciju vodi od decembra 2023. godine.

Druga prijava neće biti uzeta u razmatranje jer kandidat nije sudija Suda BiH, što je jedan od osnovnih zakonskih uslova za imenovanje na čelnu poziciju ove pravosudne institucije.

Prema Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, za predsjednika Suda BiH može biti imenovan isključivo sudija tog suda koji posjeduje odgovarajuće rukovodne i organizacijske sposobnosti. Mandat predsjednika traje šest godina.

Konačna odluka još nije donesena

Minka Kreho prije eventualnog imenovanja treba proći propisanu proceduru, uključujući intervju pred nadležnim odjelom VSTV-a te predstavljanje programa rada članovima Vijeća.

Kreho je za sutkinju Suda BiH imenovana u januaru 2007. godine, a prethodno je obavljala pravosudne funkcije u Sarajevu.

Na poziciju vršiteljice dužnosti predsjednice Suda BiH imenovana je nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika Ranka Debevca u decembru 2023. godine.

Izbor predsjednice s punim mandatom predstavlja važan korak za stabilnost rukovođenja jednom od najznačajnijih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Iako je Kreho jedina kandidatkinja koja ispunjava formalne uslove, njeno imenovanje nije automatsko, već konačnu odluku treba donijeti VSTV BiH.